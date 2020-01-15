Путин: Обеспечить безопасность в мире должны пять ядерных держав
2020-01-15 13:23:28
По словам российского лидера, за всю историю Россия не догоняет в гонке вооружений, "а имеет приоритет"
Президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием, призвал пять стран-основательниц ООН, обладающих ядерным оружием (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай), предотвратить глобальные конфликты и обеспечить безопасность на планете.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Подать пример должны основательницы ООН, именно пять лидирующих держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Эти нации должны устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений", – сказал Путин.
Он заявил, что шаги по укреплению безопасности России "были сделаны своевременно и в достаточном объеме", добавив, что впервые за всю историю РФ не догоняет в гонке вооружений, "а имеет приоритет".
"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю", – сказал Путин.
Как ранее сообщал Фокус:
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