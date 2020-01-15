Рухани заявил, что Иран не стремится заполучить ядерное оружие

Иранский лидер сомневается в в перспективности замены СВПД на "план Трампа"

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не стремится заполучить ядерное оружие, а информацию об обратном назвал чепухой. Об этом сообщает RNS со ссылкой на телеканал ISNA.

"То, что Иран стремится получить ядерное оружие, является повторяющейся чепухой", – сказал иранский лидер.

Рухани также высказал сомнения в перспективности предложения британского премьера Бориса Джонсона заменить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), на "сделку Трампа".

"Я не знаю, как премьер Джонсон думает это сделать. Он говорит избавиться от СВПД и вместо него реализовать "план Трампа". Но что же делал Трамп кроме того, что нарушал международные соглашения?" – сказал Рухани.

Он также призвал "США и Европу не разжигать региональные проблемы" и сделать правильный выбор, "иначе ошибка приведет к поражению".

"Мы говорили европейским лидерам, что наши решения по СВПД обратимы. Кроме того, вся наша деятельность в атомной сфере контролировалась МАГАТЭ, и посыл о том, что Иран стремится создать ядерное оружие, безоснователен", – заявил Рухани.

Как ранее сообщал Фокус:

8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций.

Иран, в свою очередь, официально приостановил выполнение части своих обязательств по условиям международной ядерной сделки 2015 года.

Ранее США призвали Евросоюз разорвать ядерную сделку с Ираном.

3 января США провели в Иране операцию по ликвидации генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

После этого, иранские власти заявили, что больше не собираются соблюдать запрет на обогащение урана. Это был пятый шаг по выходу государства из ядерной сделки.