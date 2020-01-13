Польский премьер назвал Путина лгуном

Правительство Польши будет отстаивать правду и историческую память

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что Польша сотрудничала с нацистской Германией во время раздела Чехословакии в 1938 году, заявил, что российский лидер неоднократно лгал на тему Польши.

Об этом сообщает Polskie Radio.

24 декабря Путин назвал "сволочью" и "антисемитской свиньей" посла Польши в Германии в 1935–1939 годах Юзефа Липского, который пообещал Гитлеру за высылку евреев в Африку установить в Варшаве памятник.

Польский премьер сказал, что правительство и правящая партия Право и справедливость будут отстаивать правду и историческую память.

"От того, кто победит в этой борьбе за память, зависит, будут ли нас назвать сообщниками преступников, или будем гордо держать голову как наследники героев времен страшной Второй мировой войны", – сказал Моравецкий.

Он добавил, что заявление его канцелярии донесено почти до двух миллиардов человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Польши Анджей Дуда принял решение отказаться от участия в World Holocaust Forum в Израиле из-за приезда туда президента РФ Владимира Путина.