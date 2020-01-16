Новоназначенный премьер-министр РФ сочинял музыку для Григория Лепса, – СМИ

2020-01-16 15:55:23

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Михаил Мишустин – автор музыки для песен Лепса "Зола" и "Настоящая женщина"

Новоназначенный премьер-министр России Михаил Мишустин написал музыку нескольких песен в исполнении Григория Лепса. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

При этом в реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки для песен Лепса "Зола" и "Настоящая женщина".

Песня "Настоящая женщина" вышла в альбоме Лепса "Пенсне" в 2011 году, "Зола" – в  альбоме "Апгрейд" в 2016 году.

В свою очередь, представитель Лепса Владимир Урюпин заявил, что автор музыки – не сам Михаил Мишустин, а его однофамилец.

Сам Лепс назвал слухами связь чиновника с его произведениями, передает Telegram-канал "Подъем".

"Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку", – заявил исполнитель.

Однако Александр Вулых, автор стихов для песни "Зола", подтвердил, что музыку к ней действительно написал новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РБК.

Вулых также подтвердил сообщение о том, что Мишустин написал музыку к песне Лепса "Настоящая женщина". Он объяснил, что для чиновника сочинение музыки – хобби, которое тот не афиширует.

По его словам, Мишустин также прилично играет на фортепиано, сочиняет частушки и сатирические куплеты.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, заявил 15 января премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведева назначат на должность зампредседателя Совета безопасности РФ, которая будет введена по инициативе Путина. 
  • В мае 2019-го власти Литвы запретили Григорию Лепсу въезд за поддержку агрессивной внешней политики президента РФ Владимира Путина.
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