Новоназначенный премьер-министр РФ сочинял музыку для Григория Лепса, – СМИ
2020-01-16 15:55:23
Михаил Мишустин – автор музыки для песен Лепса "Зола" и "Настоящая женщина"
Новоназначенный премьер-министр России Михаил Мишустин написал музыку нескольких песен в исполнении Григория Лепса. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
При этом в реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки для песен Лепса "Зола" и "Настоящая женщина".
Песня "Настоящая женщина" вышла в альбоме Лепса "Пенсне" в 2011 году, "Зола" – в альбоме "Апгрейд" в 2016 году.
В свою очередь, представитель Лепса Владимир Урюпин заявил, что автор музыки – не сам Михаил Мишустин, а его однофамилец.
Сам Лепс назвал слухами связь чиновника с его произведениями, передает Telegram-канал "Подъем".
"Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку", – заявил исполнитель.
Однако Александр Вулых, автор стихов для песни "Зола", подтвердил, что музыку к ней действительно написал новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РБК.
Вулых также подтвердил сообщение о том, что Мишустин написал музыку к песне Лепса "Настоящая женщина". Он объяснил, что для чиновника сочинение музыки – хобби, которое тот не афиширует.
По его словам, Мишустин также прилично играет на фортепиано, сочиняет частушки и сатирические куплеты.
Как ранее сообщал Фокус:
- Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, заявил 15 января премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведева назначат на должность зампредседателя Совета безопасности РФ, которая будет введена по инициативе Путина.
- Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.
- 16 января Госдума России одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ после отставки правительства Дмитрия Медведева.
- В мае 2019-го власти Литвы запретили Григорию Лепсу въезд за поддержку агрессивной внешней политики президента РФ Владимира Путина.