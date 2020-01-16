Михаил Мишустин – автор музыки для песен Лепса "Зола" и "Настоящая женщина"

Новоназначенный премьер-министр России Михаил Мишустин написал музыку нескольких песен в исполнении Григория Лепса. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

При этом в реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки для песен Лепса "Зола" и "Настоящая женщина".

Песня "Настоящая женщина" вышла в альбоме Лепса "Пенсне" в 2011 году, "Зола" – в альбоме "Апгрейд" в 2016 году.

В свою очередь, представитель Лепса Владимир Урюпин заявил, что автор музыки – не сам Михаил Мишустин, а его однофамилец.

Сам Лепс назвал слухами связь чиновника с его произведениями, передает Telegram-канал "Подъем".

"Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку", – заявил исполнитель.

Однако Александр Вулых, автор стихов для песни "Зола", подтвердил, что музыку к ней действительно написал новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РБК.

Вулых также подтвердил сообщение о том, что Мишустин написал музыку к песне Лепса "Настоящая женщина". Он объяснил, что для чиновника сочинение музыки – хобби, которое тот не афиширует.

По его словам, Мишустин также прилично играет на фортепиано, сочиняет частушки и сатирические куплеты.

Как ранее сообщал Фокус:

Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, заявил 15 января премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведева назначат на должность зампредседателя Совета безопасности РФ, которая будет введена по инициативе Путина.

Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.

16 января Госдума России одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ после отставки правительства Дмитрия Медведева.