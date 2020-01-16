Госдума России дала согласие на назначение нового премьера

"За" проголосовали 383 депутата, против не высказался никто

Госдума России одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ после отставки правительства Дмитрия Медведева.

"За" проголосовали 383 депутата, против не высказался никто, воздержался 41 депутат, сообщает ВВС.

О поддержке кандидатуры Мишустина перед заседанием заявили фракции "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России". КПРФ отказалась поддержать его.

"Рекорд поддержки вы не побили", – сказал Мишустину после голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Путин получил в свою поддержку 392 голоса, когда избирался на пост премьера 12 лет назад.

После голосования Мишустин вышел к представителям СМИ, поблагодарив президента за доверие.

"Правительству предстоит провести огромную работу, и для этого у нас есть все – планы, ресурсы. Люди должны почувствовать реальное улучшение жизни. Пока этого не происходит", – сказал Мишустин.

Он отметил, что планирует стабилизировать работу по реализации национальных проектов, продолжить развитие оборонно-промышленного комплекса, стимулировать технологическое развитие экономики, а также пообещал решить проблему бедности в России.

Как ранее сообщал Фокус:

Правительство РФ в полном составе уходит в отставку, заявил 15 января премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведева назначат на должность зампредседателя Совета безопасности РФ, которая будет введена по инициативе Путина.