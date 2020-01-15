Кадыров признал себя "временно нетрудоспособным" и передал свои полномочия

Глава Чечни передал свои полномочия Муслиму Хучиеву

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей "временной нетрудоспособности" и передал свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву. Данное распоряжение появилось на официальном сайте главы российского региона.

Распоряжение, подписанное Кадыровым, датировано 13 января. Согласно ст. 76 Конституции Чечни, председатель правительства может временно исполнять обязанности главы республики по причинам, связанным с его болезнью или отпуском.

В свою очередь, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил радиостанции "Говорит Москва", что не знает о решении Кадырова.

"Честное слово, я не знаю. Я нахожусь в Москве сейчас, я просто не в курсе. Сегодня какой день, вы знаете? Я бегаю, как белка в колесе здесь с информационными делами, поэтому я не в курсе сейчас", – сказал Умаров.

Стоит отметить, что в феврале 2019 года Кадыров также возлагал свои обязанности на Хучиева в связи с "временной нетрудоспособностью".

Как ранее сообщал Фокус:

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