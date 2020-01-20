Только два срока для президента: Путин предложил поправки в Конституцию РФ

Предлагается изменить 22 статьи основного закона

Президент России Владимир Путин внес проект закона о поправке к Конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По информации источника Интерфакса в российском парламенте, во вторник, 21 января, Совет Госдумы проведет экстренное заседание для рассмотрения законопроекта.

Кроме того, в базе данных Госдумы опубликован пакет документов о поправке к Конституции РФ. В него вошли соответствующий законопроект и пояснительная записка к нему, а также распоряжение главы государства и перечень актов федерального законодательства, которые подлежат признанию утратившими силу при принятии этого законопроекта.

Согласно тексту документа, предлагается изменить 22 статьи основного закона. Первая и вторая главы Конституции не будут подвергаться корректировкам, так как для их пересмотра требуется созыв Конституционного собрания, что пока не оформлено в российском законодательстве.

Документ предусматривает, в частности, ограничение общего числа президентских сроков до двух (сейчас – не более двух сроков подряд), а также запрет избираться в президенты лицам, когда-либо имевшим гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране, либо постоянно проживающим на территории России менее 25 лет подряд.

По проекту поправок также предполагается конституционно установить минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума, обязать президента назначать утвержденные Госдумой кандидатуры вице-премьеров и министров и дать главе государства полномочия по формированию Госсовета.

Госсовет будет заниматься обеспечением согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти, определением основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития.

Также законопроект предусматривает, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению в России.

Как ранее сообщал Фокус:

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