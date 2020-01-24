Опасность заражения: из-за коронавируса в Китае закрывают Диснейленд и Великую Китайскую стену

Ранее для посещения был закрыт Запретный город в Пекине

Из-за распространения коронавируса в Китае закрывают туристические объекты. Так, в Шанхае с завтрашнего дня перестает работать Диснейленд. Об этом пишет Deadline.

Ранее для посещения закрыли часть Великой Китайской стены, открытой для посещения туристами и дворцовый музейный комплекс Запретный город в Пекине. Также в Пекине закрыты для посещения все туристические объекты и университеты, теперь на территорию учебных заведений могут пройти только те, кто там учится и работает. McDonald's закрыл рестораны в пяти городах провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка вируса, магазин одежды Uni Qlo закрыл 17 магазинов в городе Ухань. Отменены торжественные новогодние празднества в Макао, премьеры фильмов, чемпионат по футболу и четырехдневный новогодний карнавал в Гонконге.

Также в Китае отменяют масштабное празднование Нового года. Традиционно его начинают отмечать во второе новолуние после зимнего солнцестояния (то есть после 21 декабря). Таким образом, следующий год по китайскому календарю наступит 25 января 2020 года. А праздновать его наступление в Китае планируется с 25 января по 10 февраля. В эти дни в Китае тысячи людей едут к своим родственникам на торжества.

Закрытый рынок в городе Ухань

Родственники заболевшего у больницы в городе Ухань

Сейчас закрыты на карантин 14 городов, в которых проживают 41 миллион человек. Движение общественного транспорта приостановлено, дороги перекрыты, порядок поддерживают полиция и военные.

Медики везут больного в больницу в городе Ухань

Военные у закрытого вокзала

Закрытый рыбный рынок в городе Ухань/Фото: Twitter Weibo, National Post, Suixiao

Подтверждены 850 случаев заболевания и 26 смертей от коронавируса, из них 830 случаев – в Китае.

Но власти считают, что заболевших куда больше, просто они еще не обратились к врачу, или им не диагностировали заболевание.

Как ранее писал Фокус:

Власти Китая распорядились о приостановке продаж внутренних и международных туристических пакетов всеми туроператорами страны. Тем самым, Пекин принимает чрезвычайные меры, пытаясь остановить распространение нового коронавируса, в результате которого уже погибли 25 и заболели сотни человек.