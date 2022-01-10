Землетрясение в Китае привело к разрушению участка Великой Китайской стены (фото)

В результате подземных толчков обрушился 2-метровый участок в уезде Шаньдань, который находился в 114 километрах от эпицентра землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,9 баллов по шкале Рихтера привело к обрушению участка Великой Китайской стены. Об этом пишет местное издание Global Times.

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Землетрясение, как отмечают журналисты, произошло еще в субботу, 8 января, в северо-западной китайской провинции Цинхай.

Подземные толчки магнитудой 6,9 баллов по шкале Рихтера были зафиксированы на глубине 10 километров.

В результате землетрясения, как утверждает издание, была повреждена Великая Китайская стена — обрушился 2-метровый участок в уезде Шаньдань, который расположен в 114 километрах от эпицентра.

После подземных толчков власти Китая организовали проверку местных культурных реликвий и обнаружили место обрушения. Специальные бригады установили первичную защиту на разрушенном участке Великой Китайской стены и на месте ЧП продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Несмотря на то, что землетрясение произошло в малонаселенном регионе, подземные толчки ощутили на себе жители нескольких крупных городов. По последним данным, в результате природного катаклизма ранения получили девять человек, один пациент остается под наблюдением медиков в больнице.

[ + – ] Землетрясение разрушило участок Великой Китайской стены

Напомним, в 2020 году властям Китая пришлось закрыть для посещения Великую Китайскую стену из-за распространения коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что в 2020 году Владимиру Путину не давала покоя Великая Китайская стена, из-за чего глава РФ задумался о создании российского "аналога". Президент поручил профильным ведомствам изучить его инициативу о возможном создании "Великой Русской стены".