Насчитали 200 захоронений: в Финляндии обнаружили кладбище времен крестовых походов (фото)

В Финляндии обнаружили масштабные захоронения времен крестовых походов, среди которых нашли многочисленные артефакты. Ученые считают, что это лишь начало: вероятно, в этом месте находится около 200 могил.

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Возле средневековой каменной церкви в Сало-Перттели, бывшем муниципалитете в Финляндии, обнаружено большое кладбище времен крестовых походов. Эта находка проливает свет на малоизвестную часть финской истории и поднимает остроинтересные вопросы о прошлом региона, пишет Arkeonews.

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История этой находки началась, когда землевладелец в Сало наблюдал за работами по прокладке геотермальных труб. Наблюдая за работами, он заметил железный предмет, торчащий из кучи земли. Он вытащил его и обнаружил, что держит в руках почти целый меч. Поняв историческое значение находки, он немедленно связался с археологами из Университета Турку и Музейного центра Турку.

Считается, что этот меч с изогнутым лезвием, прямой рукояткой и характерным овальным навершием датируется периодом между 1050 и 1150 годами нашей эры, что соответствует времени крестовых походов. Кроме меча, во время раскопок могил найдены и другие артефакты, в частности ножны для меча, фрагменты других клинков, железные предметы и даже человеческие останки.

Одна из необычных находок — кожаный пояс, украшенный тридцатью бронзовыми украшениями в виде квадратных розеток. Этот богато украшенный ремень, вместе с пряжкой, несколькими конечными пряжками и пряжками в виде голов животных, ременными перегородками и частично сохранившейся кожей, дает представление о тогдашнем мастерстве и стиле.

Одно из бронзовых украшений с узором в виде розы, украшавшее пояс, найденный на месте захоронения Фото: Juha Ruohonen / Turun yliopisto

Значение этой находки не ограничивается лишь определенными артефактами. Она знаменует собой первое подтвержденное открытие захоронения конца железного века в долине реки Салонйоки, местности с богатым историческим прошлым. Это открытие имеет решающее значение для понимания исторического контекста региона.

Эпоха крестоносцев в Финляндии — это период, отмеченный дискуссиями среди ученых. Он связан со временем, когда Первый шведский крестовый поход принес христианство в Финляндию. Хотя самому крестовому походу не хватает археологических доказательств, древнейшие письменные упоминания датируются концом 13 века. Эта эпоха охватывает ряд кампаний с 12 века до конца 13 века, во время которых шведская корона и католическая церковь распространили свое влияние на территорию современной Финляндии.

Во время более детального исследования места археологи обнаружили, что имеют дело не с одной могилой. Всего раскопано восемь могил, с возможностью существования гораздо большего количества захоронений, возможно, до двухсот. Это важная находка, поскольку кладбища времен крестовых походов в Финляндии гораздо менее изучены по сравнению с более ранними периодами.

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Расположение находки недалеко от средневековой каменной церкви намекает на возможность более ранней церковной организации в этой местности, чем считалось ранее. Это ставит под сомнение существующее представление о том, что приход Перттели был основан вместе с основанием часовни Ускела в 15 веке.

Исследования этих находок продолжаются и будут продолжаться как минимум до начала 2024 года. Это тщательное исследование обещает раскрыть больше тайн об этом интригующем периоде финской истории, давая нам более четкое представление о прошлом и его связи с настоящим.

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