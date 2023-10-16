Нарахували 200 поховань: у Фінляндії виявили кладовище часів хрестових походів (фото)

У Фінляндії виявили масштабні поховання часів хрестових походів, серед яких знайшли численні артефакти. Вчені вважають, що це лиш початок: ймовірно, у цьому місці знаходиться близько 200 могил.

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Біля середньовічної кам'яної церкви в Сало-Перттелі, колишньому муніципалітеті у Фінляндії, виявлено велике кладовище часів хрестових походів. Ця знахідка проливає світло на маловідому частину фінської історії і піднімає гостроцікаві питання про минуле регіону, пише Arkeonews.

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Історія цієї знахідки почалася, коли землевласник у Сало наглядав за роботами з прокладання геотермальних труб. Спостерігаючи за роботами, він помітив залізний предмет, що стирчав із купи землі. Він витягнув його й виявив, що тримає в руках майже цілий меч. Зрозумівши історичне значення знахідки, він негайно зв'язався з археологами з Університету Турку та Музейного центру Турку.

Вважається, що цей меч із зігнутим лезом, прямим руків'ям і характерним овальним навершям датується періодом між 1050 і 1150 роками нашої ери, що відповідає часу хрестових походів. Окрім меча, під час розкопок могил знайдено й інші артефакти, зокрема піхви для меча, фрагменти інших клинків, залізні предмети і навіть людські останки.

Одна з незвичайних знахідок — шкіряний пояс, прикрашений тридцятьма бронзовими прикрасами у вигляді квадратних розеток. Цей багато оздоблений ремінь, разом із пряжкою, кількома кінцевими пряжками та пряжками у вигляді голів тварин, ремінними перегородками та частково збереженою шкірою, дає уявлення про тогочасну майстерність та стиль.

Одна з бронзових прикрас з візерунком у вигляді троянди, що прикрашала пояс, знайдений на місці поховання Фото: Juha Ruohonen / Turun yliopisto

Значення цієї знахідки не обмежується лише певними артефактами. Вона знаменує собою перше підтверджене відкриття поховання кінця залізного віку в долині річки Салонйокі, місцевості з багатим історичним минулим. Це відкриття має вирішальне значення для розуміння історичного контексту регіону.

Епоха хрестоносців у Фінляндії — це період, позначений дискусіями серед науковців. Він пов'язаний із часом, коли Перший шведський хрестовий похід приніс християнство до Фінляндії. Хоча самому хрестовому походу бракує археологічних доказів, найдавніші письмові згадки датуються кінцем 13 століття. Ця епоха охоплює низку кампаній з 12 століття до кінця 13 століття, під час яких шведська корона і католицька церква поширили свій вплив на територію сучасної Фінляндії.

Під час детальнішого дослідження місця археологи виявили, що мають справу не з однією могилою. Загалом розкопано вісім могил, з можливістю існування набагато більшої кількості поховань, можливо, до двохсот. Це важлива знахідка, оскільки кладовища часів хрестових походів у Фінляндії набагато менш вивчені порівняно з більш ранніми періодами.

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Розташування знахідки недалеко до середньовічної кам'яної церкви натякає на можливість більш ранньої церковної організації в цій місцевості, ніж вважалося раніше. Це ставить під сумнів існуюче уявлення про те, що парафія Перттелі була заснована разом із заснуванням каплиці Ускела в 15 столітті.

Дослідження цих знахідок тривають і триватимуть щонайменше до початку 2024 року. Це ретельне дослідження обіцяє розкрити більше таємниць про цей інтригуючий період фінської історії, даючи нам чіткіше уявлення про минуле та його зв'язок із сьогоденням.

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