Поразил исследователей: в Германии ученые нашли средневековый скелет с протезом руки (фото)

Немецкие исследователи обнаружили редкий протез руки, который датируется примерно XV веком. Эта находка является редкостью, поскольку в Центральной Европе известно о всего-навсего 50 похожих протезов.

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В Германии археологи недавно наткнулись на многовековой скелет, у которого не хватало нескольких пальцев на левой руке. Следы на сохранившихся костях намекали на возможную ампутацию, но что по-настоящему поразило исследователей, так это протез, который заменил отсутствующие пальцы, пишет Arkeonews.

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Находку сделали во время прокладки трубопровода вблизи приходской церкви Святого Георга во Фрайзинге. С помощью радиоуглеродного анализа ученые установили, что человек, что носил этот протез, был мужчиной в возрасте от 30 до 50 лет, который умер где-то между 1450 и 1620 годами.

В Центральной Европе известно около 50 подобных протезов из позднего Средневековья и раннего Нового времени. Некоторые из них были простыми, неподвижными заменителями, тогда как другие имели механические компоненты. После обнаружения этого протеза руки, он прошел тщательное обследование и консервацию в Баварском государственном управлении по охране памятников.

Протез руки в открытом состоянии, внешний вид Фото: Bavarian State Office for Monument Preservation (BLfD)

Доктор Вальтер Ирлингер, руководитель отдела консервации Баварского государственного управления охраны памятников, рассказал: "Полый протез левой руки добавил четыре пальца. Указательный, средний, безымянный и мизинец изготовлены из листового металла и являются неподвижными. Реплики пальцев лежат параллельно друг другу, слегка изогнутые. Протез, вероятно, был привязан к культе руки с помощью ремней".

Протез руки в открытом состоянии, вид изнутри Фото: Bavarian State Office for Monument Preservation (BLfD)

Точные обстоятельства того, как этот человек потерял руку и для чего использовался этот протез, остаются неизвестными. Внутри протеза нашли кость большого пальца, подвергшуюся коррозии. Конструкцию, похоже, обтянули кожей, а на внутренней стороне пальцев обнаружили следы сморщенной ткани. Внутри железной руки также находилась ткань, похожая на марлю, которая, вероятно, служила прокладкой между культи руки и металлом.

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Позднее Средневековье и раннее Новое время в Центральной Европе отмечены многочисленными военными конфликтами, и ампутации конечностей не стали редкостью. Сам Фрайзинг подвергся военным нападениям во время таких событий, как Тридцатилетняя война (1618-1648), что могло привести к увеличению потребности в протезах.

Одной из известных фигур этой эпохи, которая пользовалась протезом руки, был рыцарь Гетц фон Берлихинген, который потерял правую руку от пушечного выстрела во время осады Ландсхута в 1530 году. Его протез был удивительно совершенным для своего времени, с мобильностью и сложными техническими характеристиками.

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