В запечатанной польской могиле обнаружили останки ребенка-вампира: им 400 лет

В начале этого года исследователи раскапывали безымянное массовое кладбище в селе Пень, когда наткнулись на останки ребенка, вероятно, мальчика в возрасте около шести-семи лет.

Related video

В запечатанной могиле в Польше археологи обнаружили останки ребенка возрастом 400 лет. Захоронение указывает, что оно относится к XVI-XVII векам, и были опасения, что ребенок мог быть существом, похожим на вампира или другую нечисть, пишет Human Mag.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В начале этого года исследователи раскапывали безымянное массовое кладбище в селе Пень, когда наткнулись на останки ребенка, вероятно, мальчика в возрасте около шести-семи лет. Раскопками руководил Дариуш Полинский, археолог из Университета Николая Коперника в Торуни.

"Сначала его похоронили в вертикальном положении, лицом вниз, с треугольным железным замком под ногами", — сказал Полинский.

Останки ребенка выкопали, за исключением голеней и стоп. Полинский объяснил, что могилу нарушили после захоронения мальчика, но исследователи не смогли определить точное время. Остается непонятным, что люди, которые эксгумировали его тело, намеревались сделать с ним. Вполне вероятно, что они хотели сжечь или уничтожить труп. Неподалеку археологи также раскопали останки трех других детей.

Полинский добавил, что могила ребенка является уникальной, и они не наблюдали подобных захоронений других детей в таком состоянии.

"На самом деле, с момента обнаружения понятно, что найденный навесной замок, который определенным образом закрывал эту могилу, был мерой безопасности против "мертвого ребенка", — заявил он, — и не принято никаких мер для того, чтобы как-то защитить останки мальчика любым способом".

Он отметил, что на кладбище были и другие защитные устройства, такие как серпы, монеты или камни, которые клали в рот похороненным.

В XVI веке люди боялись демонов и таких существ, как вампиры, в которых, по их представлениям, могли превратиться умершие, если они умерли не "доброй смертью". Похороненный ребенок мог также иметь физические деформации, которые заставляли людей бояться смерти от чумы или самоубийства при жизни.

"Нельзя однозначно утверждать, что ребенка воспринимали как демона, похожего на существо, которое после XVII века начали называть вампиром, например, призрака или привидения", — прокомментировал Полинский.

Исследователь отметил, что XVI и XVIІ века были сложными временами для Польши, обозначенными шведским потопом, конфликтами с казаками, эпидемиями, экономическими кризисами и Контрреформацией. Эти условия привели к росту веры в демонических существ и поиску козлов отпущения, таких как "ведьмы".

"Тем не менее, обе могилы не имеют строгих аналогов, по крайней мере согласно предыдущим публикациям, — добавил он, — однако они вписываются в общую картину страха перед неизвестным и попыток найти виновников неудач и трагедий".

Важно

Не такая уж и вымышленная легенда: как реальная история повлияла на "отношения" вампиров и чеснока

Это открытие проливает свет на культурные и суеверные верования прошлого, когда люди принимали чрезвычайные меры, чтобы защитить себя от страха перед неизвестным, в частности перед угрозой сверхъестественных существ.

Ранее Фокус писал о четырех случаях, когда ученые побеспокоили проклятые вещи.

А также мы рассказывали о нетронутой этрусской гробнице, которую открыли археологи. Туда не заходили в течение тысячи лет.