Зберегти спадщину: до списку ЮНЕСКО подано берестяні листи депортованих до Сибіру людей

Нещодавно до списку документальної спадщини програми "Пам'ять світу" подано берестяні листи з Сибіру, надіслані політичними в’язнями та депортованими. Це важливий крок до збереження інформації про злочини радянської влади.

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28 листопада 2023 року Національна комісія Естонської Республіки у справах ЮНЕСКО подала до ЮНЕСКО спільну заявку від імені інститутів пам'яті Естонії, Латвії, Литви, Польщі та України. Заявка має на меті номінувати берестяні листи, надіслані з Сибіру в період з 1945 по 1965 роки, до списку документальної спадщини ЮНЕСКО "Пам'ять світу". Детальніше йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

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Загалом до заявки включено 148 документів за 1940-1965 роки, що зберігаються в 31 інституції пам'яті. Серед цих документів — берестяні листи, надіслані з Сибіру, та інші особисті матеріали, створені політичними в'язнями і депортованими.

Подання цих листів до списку ЮНЕСКО, що зберігаються в Національному музеї історії України у Другій світовій війні, Музеї тоталітарних режимів "Територія Терору" та Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, є результатом співпраці Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства закордонних справ України за сприяння Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Важливо зазначити, що список ЮНЕСКО "Пам'ять світу" охоплює документальну спадщину світового значення і є найвідомішою частиною ширшої програми "Пам'ять світу".

Програма зосереджена на сприянні співпраці між інституціями пам'яті з метою збереження та забезпечення доступності документальної спадщини. Наразі список налічує 558 об'єктів.

Крім того, список ЮНЕСКО "Пам'ять світу" включає п'ять елементів, пов'язаних з Україною:

Колекція єврейського музичного фольклору (1912 — 1947), подана Україною, включена до списку у 2005 році.

Архів Радзивіллів та колекція Несвижської бібліотеки, подано спільно з Фінляндією, Литвою, Польщею, Росією та Білоруссю у 2008 р. і включено до списку у 2009 р.

Акт Люблінської унії, подано спільно з Польщею, Литвою, Білоруссю та Латвією у 2016 р. і включено до списку у 2017 р.

Документальна спадщина, пов'язана з аварією на Чорнобильській атомній електростанції, подана Україною у 2016 році та включена до списку у 2017 році.

Документальна спадщина Бабиного Яру, внесена до списку у 2023 році.

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Ця спільна робота спрямована на визнання історичного та культурного значення цих документів, проливаючи світло на людські історії та досвід, зафіксовані в берестяних листах з Сибіру, і, зрештою, зберігаючи їх для майбутніх поколінь.

Раніше Фокус писав про поховання майора НКДБ і його жертв, які виявили на Закарпатті.