В графстве Саффолк нашли римскую фигурку черепахи из медного сплава: ей почти 2000 лет (фото)

В древнеримские времена черепах часто связывали с Меркурием, богом торговли, обмена информацией и путешественников.

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В прошлом году вблизи деревни Уикхем-Скит в графстве Саффолк, Англия, поисковики с металлоискателями сделали необычную находку: маленькую медную фигурку в форме черепахи древнеримских времен, пишет Arkeonews.

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Эта крошечная фигурка, чуть более 3 см в длину и почти 3 см в ширину, похоже, ни к чему не крепилась. Это позволяет предположить, что она могла быть частью большего набора подобных фигурок.

Точного возраста не установили, но эксперты датируют ее началом II века нашей эры, поскольку похожий предмет обнаружили во время раскопок в римском городе Колчестер.

Рассматривая эту фигурку, можно обнаружить интересные детали. Ее тело имитирует форму типичного панциря черепахи с потертым верхом, который, вероятно, когда-то имел декоративные узоры в форме полумесяца по обе стороны от середины.

Фигурка имеет грубо сформированную голову в верхней части панциря, по бокам которой выступают четыре лапы. К сожалению, одна из передних конечностей, похоже, давно отломилась, остался лишь обрубок. Небольшой хвост на нижнем краю, а сама нижняя сторона панциря плоская и не украшена.

В древнеримские времена черепах часто связывали с Меркурием, богом торговли, обмена информацией и путешественников. Его часто изображали вместе с ними.

Фигурка имеет грубо сформированную голову в верхней части панциря, по бокам которой выступают четыре лапы Фото: The British Museum's Portable Antiquities Scheme

Одной из причин такой связи может быть то, что черепашьи панцири использовали для изготовления лир, музыкальных инструментов, которые в мифологии приписывают Меркурию. Существует также возможность связи с Сабазием, богом-целителем, богом плодородия и земледелия, которому поклонялись фригийцы и фракийцы.

Интересно, что похожие статуэтки находили в Саффолке в течение многих лет благодаря поисковикам с металлоискателями, которые сообщали об артефактах в команду регистрации находок. Недавнюю находку черепахи задокументировали и сейчас вернули владельцу.

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Эта схема активно поощряет людей в Англии и Уэльсе сообщать о найденных археологических объектах, способствуя расширению базы данных исторических артефактов. Такие предметы дают ценную информацию о древних культурах и их верованиях.

Хотя эта маленькая ракушка может показаться небольшим открытием, она углубляет наше понимание жизни древних римлян и их связей с такими богами как Меркурий.

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