У графстві Саффолк знайшли римську фігурку черепахи з мідного сплаву: їй майже 2000 років (фото)

У давньоримські часи черепах часто пов'язували з Меркурієм, богом торгівлі, обміну інформацією та мандрівників

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Минулого року поблизу села Вікхем-Скіт у графстві Саффолк, Англія, пошуківці з металошукачами зробили незвичайну знахідку: маленьку мідну фігурку у формі черепахи давньоримських часів, пише Arkeonews.

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Ця крихітна фігурка, трохи більш як 3 см завдовжки і майже 3 см завширшки, схоже, ні до чого не кріпилася. Це дозволяє припустити, що вона могла бути частиною більшого набору подібних фігурок.

Точного віку не встановили, але експерти датують її початком II століття нашої ери, оскільки схожий предмет виявили під час розкопок у римському місті Колчестер.

Розглядаючи цю фігурку, можна виявити цікаві деталі. Її тіло імітує форму типового панцира черепахи з потертим верхом, який, ймовірно, колись мав декоративні візерунки у формі півмісяця по обидва боки від середини.

Фігурка має грубо сформовану голову у верхній частині панцира, з боків якої виступають чотири лапи. На жаль, одна з передніх кінцівок, схоже, давно відламалася, залишився лише обрубок. Невеликий хвіст на нижньому краю, а сама нижня сторона панцира пласка і не прикрашена.

У давньоримські часи черепах часто пов'язували з Меркурієм, богом торгівлі, обміну інформацією та мандрівників. Його часто зображали разом із ними.

Фігурка має грубо сформовану голову у верхній частині панцира, з боків якої виступають чотири лапи Фото: The British Museum's Portable Antiquities Scheme

Однією з причин такого зв'язку може бути те, що черепашачі панцири використовували для виготовлення лір, музичних інструментів, які в міфології приписують Меркурію. Існує також можливість зв'язку з Сабазієм, богом-цілителем, богом родючості та землеробства, якому поклонялися фригійці та фракійці.

Цікаво, що схожі статуетки знаходили в Саффолку протягом багатьох років завдяки пошуківцям із металошукачами, які повідомляли про артефакти до команди реєстрації знахідок. Нещодавню знахідку черепахи задокументували і наразі повернули власнику.

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Ця схема активно заохочує людей в Англії та Уельсі повідомляти про знайдені археологічні об'єкти, сприяючи розширенню бази даних історичних артефактів. Такі предмети дають цінну інформацію про стародавні культури та їхні вірування.

Хоча ця маленька черепашка може здатися невеликим відкриттям, вона поглиблює наше розуміння життя давніх римлян та їхніх зв'язків з такими богами як Меркурій.

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