"Ссорит народы": Лавров заявил о "вреде" книги Кучмы "Украина – не Россия"

В МИД России обратили внимание на украинские труды по истории, от которых "волосы встают дыбом". Особое внимание привлекла книга экс-президента Украины Леонида Кучмы "Украина — не Россия".

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"Фальсификация" истории Украины имеет давние корни, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по историческим южнорусским землям.

Вышедший в 2003 году труд второго президента, по мнению Лаврова, стал якобы интеллектуальным фундаментом для современных националистических элит Украины.

"Труд откровенно псевдонаучный. Сам автор сказал, что цель этой работы — создать украинцев", — сообщил российский министр.

Далее он сказал, что псевдонаучные исторические теории особенно активизировались в Украине после распада Советского Союза. Враги России, по его словам, предприняли попытки "поссорить российские народы" и помешать сотрудничеству на постсоветском пространстве.

В качестве других исторических мифов он привел такие теории: "Черное море выкопали украинцы", "Будда имел украинские корни", "Мона Лиза — украинка, а ее прабабушка и прадедушка — из Одессы и Киева".

Стоит отметить, что украинский ученый Валерий Бебик является автором теории об украинском происхождении Будды и о его принадлежности к скифскому народу будинов, проживавшему во ІІ-І тысячелетиях до нашей эры на территории Древней Украины. Его cтатья опубликована в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Лавров считает, что Украина окончательно превратилась в "военно-политический плацдарм Запада" после событий 2014 года. Также он вспомнил про массовый снос памятников историческим деятелям, связанным с Россией, в том числе Екатерине II, Александру Суворову, Александру Пушкину и Исааку Бабелю.

Напомним, помощника президента РФ, историка Владимира Мединского уличили в отсылках к вымышленным цитатам. В интервью пропагандистам он озвучил два неправдивых высказывания об Отто фон Бисмарке и Наполеоне.

Американский историк Тимоти Снайдер утверждал, что в древние времена амазонки могли жить на украинской территории.