"Приходять за своїм": Мединського спіймали на фейкових цитатах Бісмарка та Наполеона (відео)

Помічник російського президента Володимир Мединський у Стамбулі пояснив, чому росіяни не відпускають "втрачені землі", і при цьому посилався на вигадані цитати діячів минулого. Російські журналісти нагадали, що історичний портал, створений посадовцем, довів, що цитати є фейком.

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Про фейкові цитати, озвучені Мединським, написало росЗМІ "Важные истории".

Журналісти звернули увагу на вислів Мединського, який пролунав в інтерв'ю телеканалу "Россия 1". Мединський прочитав пропагандисту Євгену Попову мінілекцію, у якій проводив аналогії між сучасними та історичними подіями, написало росЗМІ. Серед іншого, посадовець згадав дві цитати, які стосуються Отто фон Бісмарка (17 ст.) та Наполеона (19 ст.). Журналісти пояснили, що таких слів діячі не говорили, і відшукали підтвердження, що Мединський мав би це знати.

Перша цитата стосується Бісмарка. Мединський намагався пояснити, на якій підставі Росія хоче отримати шматок території України. Він навів цитату австрійця, який начебто сказав, що у росіян ніколи нічого не можна вкрасти, бо вони за цим завжди повернуться". При цьому представник Кремля окремо наголосив, що "росіяни завжди приходять за своїм" — цю фразу також приписав Бісмарку.

Друга цитата пролунала тоді, коли росіянин говорив, чому Москва не погодилась на припинення вогню на шляху до перемир'я. Як аргумент, він навів слова Наполеона. На думку росіянина, той начебто сказав, що "війна та переговори ведуться одночасно".

Медіа пояснило, що не змогло відшукати жодного підтвердження, що ці дві фрази будь-коли промовляли історичні діячі. Натомість вони відшукали статтю на порталі "История.РФ" під назвою "Бисмарк всего этого не говорил и не был русофилом". Обидві фрази, сказані Мединським, у статті називаються фейками. При цьому російські журналісти акцентували, що сайт належить історичному товариству, яким опікується посадовець. На сьогодні, крім посади в адміністрації Путіна, він є главою Російського військово-історичного товариства, нагадало росЗМІ.

Переговори з РФ у Стамбулі — деталі

Зазначимо, 16 травня у Стамбулі відбулись переговори з РФ, у яких брали участь делегації України, Туреччини, а також США. Головою російської делегації був Мединський: разом з ним приїхали інші чиновники з нижчого ешелону. Українську делегацію очолив глава Міноборони Рустем Умєров: разом з ним приїхало пів десятка військовослужбовців, представник ГУР, МЗС України тощо. Медіа написали, що українці спілкувались з росіянами виключно через перекладача.

Після завершення зустрічі Мединський озвучив результати переговорів. З його слів, Україна і РФ обміняються своїм баченням припинення війни: про перемир'я представник Путіна не згадав. При цьому журналіст The Economist навів іншу цитату росіянина під час переговорів. Мединський згадав Північну війну зі Швецією і натякнув, що росіяни готові воювати 20 років.

Нагадуємо, після відмови РФ від перемир'я з'явилась спільна заява лідерів країн з "коаліції охочих", які звернулись до США.