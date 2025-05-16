Говорив про 21 рік війни: Мединський заявив, що задоволений результом переговорів у Стамбулі

Помічник президента Російської Федерації Володимир Мединський після завершення зустрічі в Стамбулі з делегацією України заявив, що переговори мають гарний результат і росіяни готові говорити далі. Під час розмови за зачиненими дверима Мединський згадав про двадцятирічну війну зі Швецією, яку пережили росіяни, розповів західний журналіст.

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Основні тези виступу Мединського опублікувало росЗМІ "РИА Новости" у Telegram-каналі.

Помічник російського президента заявив, що делегація "задоволена переговорами". Потім Мединський перелічив три підсумки зустрічі у Стамбулі з українцями:

відбудеться обмін полоненими за формулою "1000 на 1000";

Путін отримав запит на особисту розмову з президентом України Володимиром Зеленським;

Україна та РФ опишуть своє бачення припинення вогню і після цього відбудеться наступний раунд переговорів.

Переговори з РФ у Стамбулі - Мединський про підсумки зустрічі Фото: Скриншот

Тим часом журналіст видання The Economist Олівер Керолл (Oliver Carroll) розповів деякі деталі переговорів у Стамбулі. Журналіст у X написав, що поговорив з "надійним джерелом", яке знає інформацію "з середини". Джерело навело фразу Мединського. Посланець Путіна нагадав присутнім про 20-річну війну, яку вела РФ у минулому, і після цього риторично запитав, чи готові присутні воювати стільки ж років.

"Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три — скільки б часу це не знадобилося. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати?" — навів Керолл слова Мединського.

Переговори з РФ у Стамбулі - Мединський про Північну війну з Швецією Фото: Скриншот

Російська імперія воювала зі Швецією з 1700 по 1721 рік. Той період отримав назву "Північна війна": росіян очолював Петро І, шведів — Карл XІІ. Після низки битв, Росія перемогла у Північній війні, а Швеція не змогла повернути території, за які боролась. Саме тоді відбулась Полтавська битва, у якій на боці шведів воювали козаки гетьмана Мазепи. Тоді ж відбулась Батуринська трагедія, коли росіяни вирізали від 11 до 15 тис. жителів Батурина, розповіла "Історична правда".

Переговори з РФ у Стамбулі — деталі

Зазначимо, 16 травня у Стамбулі відбулось два раунди переговорів, у яких взяли участь делегації України, США, Туреччини та РФ. При цьому спершу зустрілись представники України, США та Туреччини, а потім відбулась нарада з росіянами, на якій не було представників Білого дому.

Україну на зустрічі представляв міністр оборони Рустем Умєров. Умєров підтвердив обмін полоненими та звернення про зустріч з Путіним. Також він сказав, що на переговорах говорили про дату припинення вогню, яку встановлять після обміну пропозиціями.

Нагадуємо, 16 травня Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив, чому Путін перебуває у незручному становищі. Тим часом президент Зеленський назвав делегацію РФ "бутафорською": у Кремлі відреагували.