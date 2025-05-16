Переговори у Стамбулі: Мерц розповів про "незручне становище" Путіна та введення санкцій

Коментуючи переговори у Стамбулі між Росією та Україною, новий канцлер ФНР Фрідріх Мерц схвально відреагував на візит президента Володимира Зеленського, натомість заявивши, що глава Кремля Володимир Путін "поставив себе у незручне становище" тим, що проігнорував переговори. На тлі цього Мерц також повідомив, що новий пакет санкцій проти Росії готовий.

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Про це німецький політик написав на своїй сторінці у мережі X ввечері 15 травня.

Мерц повідомив, що Володимир Зеленський зі свого боку здійснив "великий жест", коли прилетів до Туреччини, аби взяти участь у перемовинах щодо припинення війни. Український президент приїхав у Стамбул навіть незважаючи на той факт, що туди не з'явилися ані лідер ворожої країни Володимир Путін, ані президент США Дональд Трамп, який розглядав напередодні таку можливість.

"Той факт, що президент Зеленський поїхав до Стамбула, незважаючи на це, є величезним жестом", — зазначив Мерц.

Натомість ігнорування переговорів у Стамбулі Путіним німецький канцлер критикує: він написав, що той сам себе поставив "у незручне становище".

"Путін не з'явився — і це поставило його у незручне становище", — зазначив Мерц.

Новий пакет санкцій проти Кремля: коли буде ухвалено обмеження

Окрім коментарів щодо дій українського та російського лідерів, Фрідріх Мерц також у своєму дописі згадав про санкцій, які наразі у Європі готуються ввести у відповідь на відсутність припинення вогню зі сторони Кремля. За словами німецького канцлера, він вже готовий.

"Новий пакет санкцій готовий. Ми ухвалимо його у Брюсселі у вівторок", — анонсував Мерц.

Скріншот | допис Мерца

Нові санкції проти Кремля має бути введено вже найближчими днями — таку новину також підтвердив президент Франції Емманюель Макроон 14 травня. Однак він також називав умову: санкції введуть, якщо Росія не погодиться на припинення вогню.

Переговори у Стамбулі: що відомо про наступні зустрічі

Продовження переговорів у Стамбулі, які стартували 15 травня, відбудеться вже наступного дня, 16 травня.

Увечері 15 травня голова російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський повідомив, що вранці 16 травня, об 10:00 годині, російська сторона буде очікувати на зустріч з українською делегацією. Також кремлівський політик заявив, що Росія "готова до роботи".

Нагадаємо, 15 травня Фокус дізнавався, чи зможуть домовитися делегації на переговорах у Стамбулі без участі Зеленського та Путіна.

Також 15 травня Дональд Трамп заявив, що прогресу у переговорах у Стамбулі не буде, доки він особисто не зустрінеться з Путіним.