Переговоры в Стамбуле: Мерц рассказал о "неудобном положении" Путина и введении санкций

Комментируя переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной, новый канцлер ФНР Фридрих Мерц одобрительно отреагировал на визит президента Владимира Зеленского, взамен заявив, что глава Кремля Владимир Путин "поставил себя в неудобное положение" тем, что проигнорировал переговоры. На фоне этого Мерц также сообщил, что новый пакет санкций против России готов.

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Об этом немецкий политик написал на своей странице в сети X вечером 15 мая.

Мерц сообщил, что Владимир Зеленский со своей стороны совершил "большой жест", когда прилетел в Турцию, чтобы принять участие в переговорах о прекращении войны. Украинский президент приехал в Стамбул даже несмотря на тот факт, что туда не явились ни лидер враждебной страны Владимир Путин, ни президент США Дональд Трамп, который рассматривал накануне такую возможность.

"Тот факт, что президент Зеленский поехал в Стамбул, несмотря на это, является огромным жестом", — отметил Мерц.

Зато игнорирование переговоров в Стамбуле Путиным немецкий канцлер критикует: он написал, что тот сам себя поставил "в неудобное положение".

"Путин не появился — и это поставило его в неудобное положение", — отметил Мерц.

Новый пакет санкций против Кремля: когда будут приняты ограничения

Кроме комментариев относительно действий украинского и российского лидеров, Фридрих Мерц также в своей заметке упомянул о санкциях, которые сейчас в Европе готовятся ввести в ответ на отсутствие прекращения огня со стороны Кремля. По словам немецкого канцлера, он уже готов.

"Новый пакет санкций готов. Мы примем его в Брюсселе во вторник", — анонсировал Мерц.

Скриншот | сообщение Мерца

Новые санкции против Кремля должны быть введены уже в ближайшие дни — такую новость также подтвердил президент Франции Эмманюэль Макроон 14 мая. Однако он также называл условие: санкции введут, если Россия не согласится на прекращение огня.

Переговоры в Стамбуле: что известно о следующих встречах

Продолжение переговоров в Стамбуле, которые стартовали 15 мая, состоится уже на следующий день, 16 мая.

Вечером 15 мая глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что утром 16 мая, в 10:00 часов, российская сторона будет ожидать встречи с украинской делегацией. Также кремлевский политик заявил, что Россия "готова к работе".

Напомним, 15 мая Фокус узнавал, смогут ли договориться делегации на переговорах в Стамбуле без участия Зеленского и Путина.

Также 15 мая Дональд Трамп заявил, что прогресса в переговорах в Стамбуле не будет, пока он лично не встретится с Путиным.