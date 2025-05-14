"Сделали все, что могли": Макрон рассказал о санкциях и "понимании" Украиной вопроса по территориям

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что Европа и в частности Франция "утроили производство оружия", и все, что производят, отправляют в Украину, которая, по его словам, "имеет понимание", что "вернуть все территории не сможет". Сам Макрон готов снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным при одном условии.

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Новые заявления Макрона относительно российско-украинской войны передает французское издание Le Figaro.

Французский президент заявил, что готов снова поговорить с Владимиром Путиным, однако только тогда, когда война в Украине закончится. При этом Макрон ставит под сомнение зависимость Европы от Соединенных Штатов Америки.

"Мы знаем, что американские интересы в Европе будут все менее присутствовать, поскольку они односторонне вывели свои войска, в частности, из Афганистана", — отметил политик.

Комментируя вопрос новых санкций против России, анонсированных накануне, Макрон заявил, что они могут быть применены уже "в ближайшие дни", если Кремль не будет соблюдать режим прекращения огня.

"На кону в Украине стоит наша безопасность. Мы хотим прекращения огня на суше, море и в воздухе в течение 30 дней. Россия хочет, чтобы прекращение огня обсуждалось в Турции. Мы хотим ввести санкции против России в ближайшие дни по договоренности с Соединенными Штатами", — подчеркнул французский президент.

По словам Макрона, санкции стали эффективным инструментом действия. Французский лидер утверждает, что Европа сделала "сделала сделала все, что необходимо" для завершения войны в Украине.

"Мы отдали огромное количество снарядов, огромное количество систем. Мы втрое увеличили производство, и все, что мы производим, идет в Украину. Мы сделали все, что могли", — рассказал Макрон.

Первая гарантия безопасности — украинская армия

Макрон также отметил, что украинцы "имеют ясность, чтобы сказать, что они не смогут вернуть себе все свои территории". При этом французский лидер уточнил, что после подписания вероятного мирного соглашения и в случае следующих российских атак после прекращения огня "возникнет вопрос присутствия сил поддержки" на ее территории или же "вопрос мандата ООН".

"Первой гарантией безопасности должна быть сильная украинская армия. Мы не можем покинуть Украину, поскольку она не вступит в НАТО", — утверждает Макрон.

При этом французский президент упомянул о размещении европейских сил в Украине: по его словам, это должны быть "силы поддержки", которые разместятся на отдаленных от линии фронта территориях.

"Это была бы сила, которая бы отговорила Россию от продолжения любого конфликта", — отметил Макрон.

Напомним, 13 мая в Financial Times рассказали, что российская армия перебрасывает силы на ключевые направления фронта.

Также 13 мая в МИД РФ рассказали, чего ожидают от Украины на переговорах в Стамбуле.