Европа решила отложить санкции против Кремля: в Bloomberg выяснили причины

Усиление давления на президента России Владимира Путина откладывается: европейские лидеры, несмотря на высказанные накануне ультиматумы Кремлю, решили повременить с внедрением новых санкций после того, как услышали позицию Соединенных Штатов Америки относительно переговоров в Стамбуле.

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Об этом сообщило издание Bloomberg 13 мая.

Источники, знакомые с вопросом внедрения новых санкций против Кремля, сообщили корреспондентам, что в Европе выразили готовность подождать с усилением давления на Путина. Там решили дождаться переговоров в Стамбуле между российской и украинской сторонами, которые должны состояться в четверг, 15 мая.

К изменению намерений по внедрению санкций против России европейских лидеров подтолкнули разговоры с американской стороной, которая дала им понять, что Белый дом не хочет помешать возможности переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем усиливать давление на Путина.

"Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безусловное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы", — рассказали корреспондентам Bloomberg неназванные источники, пожелавшие анонимности.

Отмечается также, что во время разговоров с США в понедельник, 12 мая, американская сторона "нечетко" выразила свою готовность усиливать давление на Кремль, если российские атаки по Украине в течение этой недели будут продолжаться.

Европа высказала Путину ультиматум

Европейские лидеры выразили ультиматум Кремлю, призвав к немедленному прекращению огня. Представитель правительства Федеративной Республики Германия Штефан Корнелиус предостерег Россию, чтобы она прекратила огонь до конца 12 мая, иначе немецкое правительство инициирует подготовку новых санкций.

Также ультиматум России выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон, пригрозив большими санкциями.

Напомним, 12 мая президент Украины Владимир Зеленский переговорил с главой Турции Реджепом Эрдоганом, выразив готовность к переговорам с Россией в Стамбуле.

Также 12 мая президент США Дональд Трамп заявил, что размышляет над тем, чтобы прилететь на переговоры в Стамбуле.