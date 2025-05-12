"Часы тикают": Германия поставила Путину ультиматум по перемирию в Украине, — СМИ

Представитель правительства Федеративной Республики Германия Штефан Корнелиус заявил, что Кремль должен ответить на предложение о 30-дневном перемирии в Украине до конца 12 мая, иначе немецкое правительство начнет подготовку новых санкций против России.

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP.

По словам журналистов, в Германии предупредили российские власти, что "часы тикают", и если до конца понедельника президент РФ Владимир Путин не согласится прекратить огонь в Украине на 30 дней, россиянам будут угрожать новые санкции.

Представитель правительства Германии Стефан Корнелиус после визита в Киев европейских лидеров накануне на выходных заявил, что если РФ не примет требование установить режим прекращения огня, "начнется подготовка" к новым антироссийским санкциям.

Потенциальное перемирие в Украине: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам заседания "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая объявил о перемирии на 30 дней с 12 мая при условии, если на полное прекращение огня согласится и РФ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в тот же день прокомментировал предложение Зеленского о 30-дневном прекращении огня и заявил, что РФ имеет "свою позицию".

На пресс-конференции вечером 10 мая Владимир Путин высказал предложение возобновления прямых переговоров с Украиной "без предварительных условий".

Вечером 11 мая Владимир Зеленский согласился на переговоры и отметил, что условием для начала переговоров будет прекращение огня в Украине с 12 мая.

Источники агентства Bloomberg 12 мая сообщили, что президент США Дональд Трамп поддержит ультиматум Путину, если перемирие в Украине не будет достигнуто, и Вашингтон также может ввести новые дополнительные санкции против РФ.