"Годинник цокає": Німеччина поставила Путіну ультиматум щодо перемир'я в Україні, — ЗМІ

Представник уряду Федеративної Республіки Німеччина Штефан Корнеліус заявив, що Кремль повинен відповісти на пропозицію про 30-денне перемир'я в Україні до кінця 12 травня, інакше німецький уряд розпочне підготовку нових санкцій проти Росії.

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Про це повідомляє The Guardian із посиланням на AFP.

За словами журналістів, у Німеччині попередили російську владу, що "годинник цокає", і якщо до кінця понеділка президент РФ Володимир Путін не погодиться припинити вогонь в Україні на 30 днів, росіянам загрожуватимуть нові санкції.

Речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус після візиту до Києва європейських лідерів напередодні на вихідних заявив, що якщо РФ не прийме вимогу встановити режим припинення вогню, "розпочнеться підготовка" до нових антиросійських санкцій.

Потенційне перемир'я в Україні: що відомо

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками засідання "Коаліції охочих" у Києві 10 травня оголосив про перемир'я на 30 днів із 12 травня за умови, якщо на повне припинення вогню погодиться і РФ.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков того ж дня прокоментував пропозицію Зеленського про 30-денне припинення вогню та заявив, що РФ має "свою позицію".

На пресконференції ввечері 10 травня Володимир Путін висловив пропозицію відновлення прямих переговорів з Україною "без попередніх умов".

Ввечері 11 травня Володимир Зеленський погодився на переговори та зазначив, що умовою для початку перемовин буде припинення вогню в Україні з 12 травня.

Джерела агентства Bloomberg 12 травня повідомили, що президент США Дональд Трамп підтримає ультиматум Путіну, якщо перемир'я в Україні не буде досягнуто, і Вашингтон також може запровадити нові додаткові санкції проти РФ.