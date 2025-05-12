Припинення вогню в Україні: Трамп підтримає ультиматум Путіну, якщо не буде перемир'я, — Bloomberg

Максималістські вимоги президента РФ Володимира Путіна про припинення війни в Україні дратують американського лідера. США можуть запровадити додаткові санкції проти Росії.

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Про це повідомили джерела агентства Bloomberg.

За даними співрозмовників, президент США в приватних розмовах дав зрозуміти, що за необхідності він готовий ввести додаткові санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський і його союзники в Європі наполягали, щоб Росія погодилася на 30-денне припинення вогню і пригрозили різким посиленням санкцій у разі відмови.

"Коаліція охочих" фактично висунула Путіну ультиматум, попередивши, що 12 травня почнеться новий процес санкцій, якщо Росія не припинить вогонь.

Трамп спочатку був обережнішим у публічних коментарях, а Путін проігнорував вимоги Заходу. За словами знайомого зі змістом бесід чиновника європейського уряду, Трамп схвалив їхню заяву і в приватних бесідах дав зрозуміти, що підтримає їх.

Не виключено введення додаткових санкцій, якщо Путін виявить незговірливість. Максималістські вимоги глави РФ про припинення війни почали дратувати Трампа, який обіцяв, але не забезпечив мир у перші 100 днів другого президентського терміну, вказує агентство.

Нагадаємо, британська газета The Times писала, що Росія може вимагати капітуляції України в майбутніх бесідах про перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський був готовий до мирних переговорів із Путіним у Стамбулі. Один з українських чиновників заявив, що Зеленський відвідає Туреччину навіть без припинення вогню.