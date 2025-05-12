Президенту США Дональду Трампу слід набратися сил для безсонних ночей. Росія вимагатиме капітуляції України, а не чесної угоди про мир.

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Про це повідомила британська газета The Times.

Після того як президент Росії Володимир Путін викликав журналістів на пресконференцію в Москві о 2:00 ночі, він повторював вимоги про капітуляцію України. Президент РФ виключив негайне припинення вогню і повторив вимогу про переговори з приводу "першопричин" війни.

"У перекладі з кремлівської мови, це означає щонайменше усунення від влади прозахідного уряду президента Володимира Зеленського та заборону курсу на вступ до НАТО", — наголошується в статті.

Ймовірно, на майбутніх переговорах Путін озвучить звичну вимогу Росії про те, щоб Україна здала Крим і ще чотири області, включно з великими містами Херсон і Запоріжжя, які ЗС РФ навіть не контролюють, вказує видання.

Кремль повторює вимоги тиждень за тижнем, іноді формулюючи їх різними мовами. Не змінюється одне: єдиний шлях до миру — надати Росії все, що вона хоче, йдеться в матеріалі.

"Фільм "День бабака", в якому актор Білл Мюррей переживав один і той самий день знову і знову, вельми популярний у Росії. Судячи із заяв Путіна, він теж є його шанувальником", — зауважили автори.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни називали причини пропозиції Путіна почати переговори з Україною на основі зустрічей у Стамбулі наприкінці березня 2022 року.

Туреччина нещодавно підтвердила бажання сприяння в проведенні переговорів для забезпечення припинення вогню в Україні. Анкара заявила про готовність стежити за виконанням цього режиму.