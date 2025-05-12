"Капітуляція України": в ISW з'ясували мирні плани Путіна і чому він згадав про Стамбул

Президент Росії Володимир Путін вимагає повної капітуляції України, на чому ґрунтувалися "розробки" у Стамбулі. У Кремлі підривають єдність Києва і Заходу щодо припинення вогню на 30 днів.

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Путін прагне звести будь-які переговори до розв'язання питання "першопричин" початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Заклик починати переговори на основі перерваних дискусій і напрацювань у Стамбулі наприкінці березня 2022 року. Тоді російська сторона вимагала умови, рівносильні повній капітуляції України, вказують автори доповіді.

Напрацьовані стамбульські протоколи вимагали, щоб Україна відмовилася від прагнень вступити до НАТО і додала до своєї конституції положення про нейтралітет. Таким чином, Києву не можна було б вступати у військові союзи, укладати угоди і розміщувати іноземних військовослужбовців.

Росія також вимагала істотного обмеження чисельності Збройних сил України до 85 000 солдатів, 342 танків і 519 одиниць артилерії.

"Путін відкидає пропозицію США, України та Європи про припинення вогню на 30 днів і знову наполягає на капітуляції України. Він забезпечує свої стратегічні цілі шляхом затягування переговорів і продовжує домагатися успіхів на полі бою", — визнають в інституті.

Кремль останнім часом активно взаємодіє із західними ЗМІ, щоб представити умови Росії для капітуляції України як розумні адміністрації президента США Дональда Трампа та американській громадськості.

Будь-які переговори щодо України, на його думку, мають стосуватися "першопричин" початку вторгнення — порушення НАТО зобов'язань не розширюватися на Східну Європу і вздовж кордонів Росії. У поняття "першопричин" входить "дискримінація" в Україні етнічних росіян, російської мови, ЗМІ та інших сфер культури.

"Кремль хибно представляє готовність вести сумлінні переговори з Україною, продовжуючи атакувати позиції ЗСУ на передовій і створюючи умови для подальшої військової агресії проти України і НАТО в найближчі роки", — резюмували фахівці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним у Стамбулі, якщо РФ погодиться на припинення вогню з 12 травня.

Дональд Трамп зі свого боку закликає Україну негайно погодитися на переговори з Росією в Стамбулі 15 травня і не чекати припинення вогню.