"Капитуляция Украины": в ISW выяснили мирные планы Путина и почему он вспомнил о Стамбуле

Президент России Владимир Путин требует полной капитуляции Украины, на чем основывались "наработки" в Стамбуле. В Кремле подрывают единство Киева и Запада по прекращению огня на 30 дней.

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Путин стремится свести любые переговоры к решению вопроса "первопричин" начала полномасштабного вторжения в Украину, сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Призыв начинать переговоры на основе прерванных дискуссий и наработок в Стамбуле в конце марта 2022 года. Тогда российская сторона требовала условия, равносильные полной капитуляции Украины, указывают авторы доклада.

Наработанные стамбульские протоколы требовали, чтобы Украина отказалась от стремлений вступить в НАТО и добавила в свою конституцию положение о нейтралитете. Таким образом, Киеву нельзя было бы вступать в военные союзы, заключать соглашения и размещать иностранных военнослужащих.

Россия также требовала существенного ограничения численности Вооруженных сил Украины до 85 000 солдат, 342 танков и 519 единиц артиллерии.

"Путин отвергает предложение США, Украины и Европы о прекращении огня на 30 дней и снова настаивает на капитуляции Украины. Он обеспечивает свои стратегические цели путем затягивания переговоров и продолжает добиваться успехов на поле боя", — признают в институте.

Кремль в последнее время активно взаимодействует с западными СМИ, чтобы представить условия России для капитуляции Украины как разумные администрации президента США Дональда Трампа и американской общественности.

Любые переговоры по Украине, по его мнению, должны касаться "первопричин" начала вторжения — нарушение НАТО обязательств не расширяться на Восточную Европу и вдоль границ России. В понятие "первопричин" входит "дискриминация" в Украине этнических русских, русского языка, СМИ и других сфер культуры.

"Кремль ложно представляет готовность вести добросовестные переговоры с Украиной, продолжая атаковать позиции ВСУ на передовой и создавая условия для дальнейшей военной агрессии против Украины и НАТО в ближайшие годы", — резюмировали специалисты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле, если РФ согласится на прекращение огня с 12 мая.

Дональд Трамп в свою очередь призывает Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле 15 мая и не ждать прекращения огня.