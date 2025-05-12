Президенту США Дональду Трампу следует набраться сил для бессонных ночей. Россия будет требовать капитуляции Украины, а не честной сделки о мире.

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Об этом сообщила британская газета The Times.

После того как президент России Владимир Путин вызвал журналистов на пресс-конференцию в Москве в 2:00 ночи, он повторял требования о капитуляции Украины. Президент РФ исключил немедленное прекращение огня и повторил требование о переговорах по поводу "первопричин" войны.

"В переводе с кремлевского языка, это значит как минимум отстранение от власти прозападного правительства президента Владимира Зеленского и запрещение курса на вступление в НАТО", — отмечается в статье.

Вероятно, на будущих переговорах Путин озвучит привычное требование России о том, чтобы Украина сдала Крым и еще четыре области, включая крупные города Херсон и Запорожье, которые ВС РФ даже не контролируют, указывает издание.

Кремль повторяет требования неделю за неделей, иногда формулируя их на разных языках. Не меняется одно: единственный путь к миру — предоставить России все, что она хочет, говорится в материале.

"Фильм "День сурка", в котором актер Билл Мюррей переживал один и тот же день снова и снова, весьма популярен в России. Судя по заявлениям Путина, он тоже является его поклонником", — заметили авторы.

Напомним, в американском Институте изучения войны называли причины предложения Путина начать переговоры с Украиной на основе встреч в Стамбуле в конце марта 2022 года.

Турция недавно подтвердила желание содействия в проведении переговоров для обеспечения прекращения огня в Украине. Анкара заявила о готовности следить за выполнением данного режима.