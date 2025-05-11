Эрдоган позвонил Макрону: как Турция ответила на инициативу Путина о переговорах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о дальнейшем ходе российско-украинской войны и о переговорах, упомянутых президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По его словам, Турция считает возможность переговоров "историческим поворотным моментом".

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О разговоре Эрдогана и Макрона написало информационное агентство Anadolu Ajansı.

Информация о контактах турецкого и французского президентов появилась утром 11 мая. Указывается, что во время разговора политики обсудили двусторонние отношения и глобальные вопросы. Среди прочего, Эрдоган озвучил свои предложения по российско-украинской войне. Чиновник заявил, что между Украиной и РФ наступил поворотный момент, а он, в свою очередь, готов помочь с переговорами.

"Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров, для обеспечения прекращения огня и длительного мира. Важно продолжать сотрудничество в начале постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией и в проведении процессов восстановления Украины", — привело агентство слова Эрдогана.

Накануне, 10 мая, появилась информация от МИД Турции, о которой написало агентство Reuters. Согласно данным агентства, Анкара готова взять на себя слежение за режимом прекращения огня на российско-украинской войне.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан добавил, что Турция готова взять на себя обязанность соблюдать режим прекращения огня в Украине, если он будет установлен", — привело агентство слова анонимного источника.

Переговоры о мире — детали

Отметим, в ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной. При этом глава Кремля сообщил, что встреча делегаций может состояться в Стамбуле уже в четверг 15 мая. Российский президент также отметил, что планирует встретиться с Реджепом Эрдоганом по этому вопросу: в каком формате, лично или онлайн, — не указывается. Между тем появился комментарий советника Путина Юрия Ушакова: он сказал, что переговоры начнутся с учетом территориальных реалий.

Утром 11 мая на заявление Путина откликнулся президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства не отверг идей главы Кремля, но заявил, что переговоры начнутся только после безусловного прекращения огня на 30 дней. При этом он подчеркнул, что нет смысла ждать и что россияне должны прекратить убивать уже с 12 мая, с понедельника.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление Путина относительно переговоров о мире.