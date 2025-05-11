Ердоган зателефонував Макрону: як Туреччина відповіла на ініціативу Путіна щодо переговорів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поспілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном про подальший перебіг російсько-української війни та про переговори, згадані президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. З його слів, Туреччина вважає можливість переговорів "історичним поворотним моментом".

Related video

Про розмову Ердогана та Макрона написало інформаційне агентство Anadolu Ajansı.

Інформація про контакти турецького та французького президентів з'явилась зранку 11 травня. Вказується, що під час розмови політики обговорили двосторонні відносини та глобальні питання. Серед іншого, Ердоган озвучив свої пропозиції щодо російсько-української війни. Посадовець заявив, що між Україною та РФ настав поворотний момент, а він, своєю чергою, готовий допомогти з переговорами.

"Туреччина готова зробити все можливе, включаючи проведення переговорів, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру. Важливо продовжувати співпрацю у започаткуванні постійних мирних переговорів між Україною та Росією та у проведенні процесів відновлення України", — навело агентство слова Ердогана.

Напередодні, 10 травня, з'явилась інформація від МЗС Туреччини, про яку написало агентство Reuters. Згідно з даними агентства, Анкара готова взяти на себе стеження за режимом припинення вогню на російсько-українській війні.

"Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан додав, що Туреччина готова взяти на себе обов'язок дотримуватися режиму припинення вогню в Україні, якщо воно буде встановлено", — навело агентство слова анонімного джерела.

Переговори про мир — деталі

Зазначимо, в ніч на 11 травня президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий почати пряму перемовини з Україною. При цьому глава Кремля повідомив, що зустріч делегацій може відбутись в Стамбулі вже у четвер 15 травня. Російський президент також зауважив, що планує зустрітись з Реджепом Ердоганом щодо цього питання: у якому форматі, особисто чи онлайн, — не вказується. Тим часом з'явився коментар радника Путіна Юрія Ушакова: він сказав, що переговори почнуться з врахуванням територіальних реалій.

Зранку 11 травня на заяву Путіна відгукнувся президент України Володимир Зеленський. Глава держави не відкинув ідей очільника Кремля, але заявив, що переговори почнуться лише після безумовного припинення вогню на 30 днів. При цьому він наголосив, що немає змісту чекати й що росіяни повинні припинити убивати вже з 12 травня, з понеділка.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Путіна щодо переговорів про мир.