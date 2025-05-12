Прекращение огня в Украине: Трамп поддержит ультиматум Путину, если не будет перемирия, – Bloomberg

Максималистские требования президента РФ Владимира Путина о прекращении войны в Украине раздражают американского лидера. США могут ввести дополнительные санкции против России.

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Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

По данным собеседников, президент США в частных разговорах дал понять, что при необходимости он готов ввести дополнительные санкции против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и его союзники в Европе настаивали, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня и пригрозили резким усилением санкций в случае отказа.

"Коалиция желающих" фактически выдвинула Путину ультиматум, предупредив, что 12 мая начнется новый процесс санкций, если Россия не прекратит огонь.

Трамп изначально был более осторожен в публичных комментариях, а Путин проигнорировал требования Запада. По словам знакомого с содержанием бесед чиновника европейского правительства, Трамп одобрил их заявление и в частных беседах дал понять, что поддержит их.

Не исключено введение дополнительных санкций, если Путин проявит несговорчивость. Максималистские требования главы РФ о прекращении войны начали раздражать Трампа, который обещал, но не обеспечил мир в первые 100 дней второго президентского срока, указывает агентство.

Напомним, британская газета The Times писала, что Россия может требовать капитуляции Украины в будущих беседах о перемирии.

Президент Украины Владимир Зеленский был готов к мирным переговорам с Путиным в Стамбуле. Один из украинских чиновников заявил, что Зеленский посетит Турцию даже без прекращения огня.