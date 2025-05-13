Європа вирішила відкласти санкції проти Кремля: у Bloomberg з'ясували причини

Посилення тиску на президента Росії Володимира Путіна відкладається: європейські лідери, попри висловлені напередодні ультиматуми Кремлю, вирішили зачекати з впровадженням нових санкцій після того, як почули позицію Сполучених Штатів Америки щодо переговорів у Стамбулі.

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Про це повідомило видання Bloomberg 13 травня.

Джерела, знайомі з питанням впровадження нових санкцій проти Кремля, повідомили кореспондентам, що у Європі висловили готовність зачекати із посиленням тиску на Путіна. Там вирішили дочекатися до переговорів у Стамбулі між російською та українською сторонами, що мають відбутися у четвер, 15 травня.

До зміни намірів щодо впровадження санкцій проти Росії європейських лідерів підштовхнули розмови з американською стороною, яка дала їм зрозуміти, що Білий дім не хоче завадити можливості переговорів Росії та України у Стамбулі, перш ніж посилювати тиск на Путіна.

"Якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне та безумовне припинення вогню у четвер, європейські лідери закликатимуть президента Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти Москви", — розповіли кореспондентам Bloomberg неназвані джерела, які побажали анонімності.

Зазначається також, що під час розмов зі США у понеділок, 12 травня, американська сторона "нечітко" висловила свою готовність посилювати тиск на Кремль, якщо російські атаки по Україні упродовж цього тижня триватимуть.

Європа висловила Путіну ультиматум

Європейські лідери висловили ультиматум Кремлю, закликавши до негайного припинення вогню. Представник уряду Федеративної Республіки Німеччина Штефан Корнеліус застеріг Росію, аби вона припинила вогонь до кінця 12 травня, інакше німецький уряд ініціює підготування нових санкцій.

Також ультиматум Росії висунув президент Франції Емманюель Макрон, пригрозивши більшими санкціями.

Нагадаємо, 12 травня президент України Володимир Зеленський переговорив з очільником Туреччини Реджепом Ердоганом, висловивши готовність до переговорів з Росією у Стамбулі.

Також 12 травня президент США Дональд Трамп заявив, що міркує над тим, аби прилетіти на переговори у Стамбулі.