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"Думаю прилетіти": Трамп допустив, що відвідає Туреччину під час переговорів України і РФ (відео)

Дональд Трамп, президент США, мирні переговори, переговори в Туреччині, переговори Зеленського і Путіна
Фото: AP News | Трамп припустив, що може прилетіти до Туреччини під час імовірних переговорів України та РФ 15 травня

Президент США Дональд Трамп висловив бажання особисто відвідати Туреччину 15 травня, коли може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

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Про це американський лідер заявив на пресконференції у Білому домі 12 травня після підписання наказу про зниження цін на ліки.

Трамп припускає, що відвідає Туреччину 15 травня. На відео з 46:05.

Він сподівається, що мирні переговори між Україною та Росією в Туреччині 15 травня будуть результативними.

"Я наполягав на тому, щоб ця зустріч відбулася, і вона відбудеться, і я думаю, що вона принесе хороші результати", — сказав Трамп.

Він додав, що може також особисто відвідати Стамбул.

"Я думав пролітати там, не знаю, де я буду, у мене заплановано багато зустрічей. Але я думав над тим, щоб прилетіти туди. Гадаю, така можливість є, якщо я вважаю, що щось може статися, і ми повинні це зробити", — сказав президент США.

Трамп додав, що хоче врятувати "5 000 життів на тиждень".

"Ми дуже важко працюємо над тим, щоб зупинити цю криваву баню", — резюмував він.

Імовірна зустріч Зеленського і Путіна в Туреччині: що відомо

11 травня Дональд Трамп у соцмережі Truth Social закликав Київ погодитися на переговори з РФ у Туреччині "негайно", не очікуючи на припинення вогню.

Державний департамент США 11 травня анонсував візит до Туреччини державного секретаря Марко Рубіо 14-16 травня, під час якого він має доєднатися до неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Президент України Володимир Зеленський того ж дня заявив про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для переговорів у Туреччині 15 травня, однак за умови, якщо Кремль погодиться на повне припинення вогню з 12 травня.