"Думаю прилетіти": Трамп допустив, що відвідає Туреччину під час переговорів України і РФ (відео)
Президент США Дональд Трамп висловив бажання особисто відвідати Туреччину 15 травня, коли може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.
Про це американський лідер заявив на пресконференції у Білому домі 12 травня після підписання наказу про зниження цін на ліки.
Він сподівається, що мирні переговори між Україною та Росією в Туреччині 15 травня будуть результативними.
"Я наполягав на тому, щоб ця зустріч відбулася, і вона відбудеться, і я думаю, що вона принесе хороші результати", — сказав Трамп.
Він додав, що може також особисто відвідати Стамбул.
"Я думав пролітати там, не знаю, де я буду, у мене заплановано багато зустрічей. Але я думав над тим, щоб прилетіти туди. Гадаю, така можливість є, якщо я вважаю, що щось може статися, і ми повинні це зробити", — сказав президент США.
Трамп додав, що хоче врятувати "5 000 життів на тиждень".
"Ми дуже важко працюємо над тим, щоб зупинити цю криваву баню", — резюмував він.
Імовірна зустріч Зеленського і Путіна в Туреччині: що відомо
11 травня Дональд Трамп у соцмережі Truth Social закликав Київ погодитися на переговори з РФ у Туреччині "негайно", не очікуючи на припинення вогню.
Державний департамент США 11 травня анонсував візит до Туреччини державного секретаря Марко Рубіо 14-16 травня, під час якого він має доєднатися до неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Північноатлантичного альянсу (НАТО).
Президент України Володимир Зеленський того ж дня заявив про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для переговорів у Туреччині 15 травня, однак за умови, якщо Кремль погодиться на повне припинення вогню з 12 травня.