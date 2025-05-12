"Думаю прилетіти": Трамп допустив, що відвідає Туреччину під час переговорів України і РФ (відео)

Президент США Дональд Трамп висловив бажання особисто відвідати Туреччину 15 травня, коли може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

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Про це американський лідер заявив на пресконференції у Білому домі 12 травня після підписання наказу про зниження цін на ліки.

Трамп припускає, що відвідає Туреччину 15 травня. На відео з 46:05.

Він сподівається, що мирні переговори між Україною та Росією в Туреччині 15 травня будуть результативними.

"Я наполягав на тому, щоб ця зустріч відбулася, і вона відбудеться, і я думаю, що вона принесе хороші результати", — сказав Трамп.

Він додав, що може також особисто відвідати Стамбул.

"Я думав пролітати там, не знаю, де я буду, у мене заплановано багато зустрічей. Але я думав над тим, щоб прилетіти туди. Гадаю, така можливість є, якщо я вважаю, що щось може статися, і ми повинні це зробити", — сказав президент США.

Трамп додав, що хоче врятувати "5 000 життів на тиждень".

"Ми дуже важко працюємо над тим, щоб зупинити цю криваву баню", — резюмував він.

Імовірна зустріч Зеленського і Путіна в Туреччині: що відомо

11 травня Дональд Трамп у соцмережі Truth Social закликав Київ погодитися на переговори з РФ у Туреччині "негайно", не очікуючи на припинення вогню.

Державний департамент США 11 травня анонсував візит до Туреччини державного секретаря Марко Рубіо 14-16 травня, під час якого він має доєднатися до неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Президент України Володимир Зеленський того ж дня заявив про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для переговорів у Туреччині 15 травня, однак за умови, якщо Кремль погодиться на повне припинення вогню з 12 травня.