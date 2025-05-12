Зустріч Зеленського і Путіна: чи наважиться президент РФ приїхати до Туреччини на переговори

Президент України Володимир Зеленський погодився на особисту зустріч з Володимиром Путіним у Туреччині, та чи готовий Кремль відповісти взаємністю? Фокус з'ясував, яка ймовірність що Путін приїде на зустріч та що буде якщо все ж таки відмовиться від прямих переговорів з Зеленським.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Туреччині 15 травня, за умови, що Росія припинить вогонь з 12 травня. Він наголосив, що затягування бойових дій не має сенсу і висловив сподівання, що російська сторона не шукатиме причин для відмови від переговорів.

Ця ініціатива виникла після заклику президента США Дональда Трампа до прямих переговорів між лідерами України та Росії. Раніше Путін висловив готовність до таких переговорів у Стамбулі, але без попереднього припинення вогню, що суперечить позиції України та її західних партнерів, які наполягають на негайному 30-денному перемир'ї.

Фокус з'ясовував, яка ймовірність що Володимир Путін погодиться на зустріч з Володимиром Зеленським у Стамбулі та що в такому випадку буде далі.

Путін йде до Зеленського? Можливі сценарії зустрічі у Стамбулі

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський вважає, що наразі складно передбачити, чи дійсно Путін приїде до Стамбула. Ситуація дуже непроста для всіх сторін, і можливі різні сценарії розвитку подій.

Позитивний сценарій — Росія погоджується на переговори, починається припинення вогню, відкривається шлях до мирного діалогу.

Негативний сценарій — Москва повністю відмовляється від участі, що матиме наслідки як для неї самої, так і для ситуації в цілому: можливе подальше загострення конфлікту.

"Росія може також навмисно затягувати процес, щоб виграти час, перегрупуватись і готуватися до нових бойових дій. Особисто я сумніваюся, що Путін справді з’явиться на перемовинах. Можливо, він просто хотів створити враження готовності домовлятися, сподіваючись, що Україна погодиться на його умови.

При цьому Кремль міг розраховувати на те, що в разі відмови від переговорів винуватою виглядатиме саме Україна. Наприклад, США можуть зменшити або припинити допомогу, якщо Зеленський не з'явиться на зустріч", — каже Фокусу Желіховський.

На думку політолога, можливий ще один сценарій: Росія може вдатися до певних провокації на своїй території, або потім звинуватити Україну, і під цим приводом відмовитись від зустрічі.

"Такий хід уже не раз застосовувався, зокрема під час чеченських воєн. Це може бути як диверсія, так і теракт, після цього Росія заявить, що через "українські злочини" перемовини неможливі, а Зеленський начебто сам не приїхав.

Таке викривлення фактів дозволить Путіну уникнути особистого візиту до Туреччини і перекласти провину на Київ. Для нього поїздка до Стамбула невигідна: там доведеться шукати компроміси, відмовлятися від ультимативних вимог і визнавати окуповані території не за собою", — каже політолог.

Навіть попри відносини з Реджепом Ердоганом, Володимир Путін залишиться в уразливому становищі, вважає експерт: на нього діє ордер Міжнародного кримінального суду, а присутність представників США (наприклад, держсекретаря чи сенаторів) ще більше звужує простір для маневру.

Зустріч у Стамбулі — головний глядач Дональд Трамп

Політолог Володимир Фесенко також вважає що Путін не приїде у Стамбул на зустріч з Зеленським.

"Ми бачимо, що йде складна тактична гра. Заяви сторін не варто сприймати буквально — це не звернення Путіна до Зеленського чи навпаки. Насправді головний адресат усіх цих слів — Дональд Трамп. Увесь цей спектакль, обмін сигналами — для нього. Кожна зі сторін намагається змусити іншу відмовитися першою, щоб виглядати не винною в зриві процесу", — каже Фокусу політолог.

За словами Фесенко, пропозиція зустрітися — це не щирий крок назустріч, а хід у грі. Її суть — змусити іншу сторону відмовитися, ще й у принизливій формі. І якщо навіть Трамп особисто попросить Путіна приїхати, не факт, що той погодиться. Хоча ймовірність тоді зростає. Та все залежатиме від форми прохання. Бо тут — статусні ігри.

"Зеленський не міг відмовитися, але відповів нестандартно: не звернувся до Трампа, а прямо до Путіна, піднявши ставки. Це була креативна, сильна відповідь — мовляв, «я готовий, а ти?». Він не виглядав як слухняний виконавець волі Трампа, а як рівноправний гравець.

Путіну зараз незручно погоджуватись. Ситуація для нього складна — переговори нічого не дадуть, і це всі розуміють. Тому він тягне час. Можливо, скаже, що Україні спочатку потрібно скасувати рішення РНБО про заборону прямих переговорів із ним. Це стане формальним приводом для відмови", — продовжує політолог.

Що буде якщо Путін не приїде до Стамбулу на переговори

Політологи сходяться на думці, що якщо Путін не приїде — це суттєво нічого не змінить. Переговори все одно відбудуться, питання лише — на якому рівні.

"Зеленський особисто брати участь не буде, це не його формат. Найімовірніше, з російського боку буде Ушаков, з українського — Єрмак. Але без узгодженого порядку денного та активного модератора переговори можуть швидко зайти в глухий кут.

У цей час Зеленський може дати інтерв’ю турецьким медіа, зустрічатися з іншими лідерами й показувати: «Я тут, я чекаю Путіна». А Путін — не приїхав. Це — психологічна перемога. Він його викликав, а той не з’явився. Якщо ж Путін усе ж приїде, — реальних переговорів все одно не буде. Лише напруга, жорсткі чи саркастичні репліки, ніякого рукостискання. Бо між ними — глибока особиста ненависть", — каже Фесенко.

На практиці лідери зустрічаються лише тоді, коли все вже погоджено. І на думку політолога, розраховувати на домовленості між Путіним і Зеленським — наївно. Вся ця історія з викликом Путіна до Стамбула — це частина гострої тактичної гри. Путін оголосив про переговори так, як раніше оголошував «перемир’я» — фактично ультимативно: «ви маєте приїхати».

"Розрахунок простий — Україна відмовиться, і її можна буде звинуватити перед Трампом, що вона не хоче миру. Але Зеленський не відмовився — навпаки, підняв ставки: «Ти хочеш переговорів — я приїду. Приїжджай». Це обмін меседжами, адресованими одному глядачеві, який водночас і головний арбітр — Дональду Трампу", — продовжує Фесенко.

На думку Желіховського, якщо Путін не приїде до Стамбулу — в такому разі це буде чіткий сигнал для міжнародної спільноти: Росія відмовляється від перемовин. Це може призвести до нової хвилі скоординованих санкцій з боку ЄС та США, а Україна отримає додаткову підтримку.

"Якщо Путін таки приїде, йому доведеться знижувати градус конфлікту і погоджуватися на компроміси. Швидше за все, мова йтиме не про мир, а про певне “замороження” війни. Але й це вже рух у правильному напрямку", — вважає політолог.

За словами Фесенко, переговори відбудуться. Але головне питання: а чи продовжаться вони після цього? Відповіді поки що немає. І подальший процес значною мірою залежатиме від США. Якщо вони наполягатимуть на продовженні, виступатимуть модератором — напряму або через Туреччину — і пропонуватимуть компромісні формати, тоді переговори матимуть перспективу. Але швидкого результату точно чекати не варто, вважає політолог.

Нагадаємо, Фокус розбирав яким чином прямий контакт Києва та Москви може вплинути на мирний процес.