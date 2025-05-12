"Думаю прилететь": Трамп допустил, что посетит Турцию во время переговоров Украины и РФ (видео)

Президент США Дональд Трамп выразил желание лично посетить Турцию 15 мая, когда может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

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Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме 12 мая после подписания приказа о снижении цен на лекарства.

Трамп предполагает, что посетит Турцию 15 мая. На видео с 46:05.

Он надеется, что мирные переговоры между Украиной и Россией в Турции 15 мая будут результативными.

"Я настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится, и я думаю, что она принесет хорошие результаты", — сказал Трамп.

Он добавил, что может также лично посетить Стамбул.

"Я думал пролетать там, не знаю, где я буду, у меня запланировано много встреч. Но я думал над тем, чтобы прилететь туда. Думаю, такая возможность есть, если я считаю, что что-то может произойти, и мы должны это сделать", — сказал президент США.

Трамп добавил, что хочет спасти "5 000 жизней в неделю".

"Мы очень тяжело работаем над тем, чтобы остановить эту кровавую баню", — резюмировал он.

Вероятная встреча Зеленского и Путина в Турции: что известно

11 мая Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Киев согласиться на переговоры с РФ в Турции "немедленно", не дожидаясь прекращения огня.

Государственный департамент США 11 мая анонсировал визит в Турцию государственного секретаря Марко Рубио 14-16 мая, во время которого он должен присоединиться к неформальной встрече министров иностранных дел Североатлантического альянса (НАТО).

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для переговоров в Турции 15 мая, однако при условии, если Кремль согласится на полное прекращение огня с 12 мая.