Після пропозиції Путіна про переговори: держсекретар США Рубіо приїде до Туреччини

Державний секретар США Марко Рубіо 14-16 травня відвідає Туреччину, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. У ці ж дні президент Росії Володимир Путін запропонував провести мирні переговори в Стамбулі.

Related video

Про майбутній візит Рубіо до Туреччини повідомив Державний департамент США. У відомстві зазначили, що глави МЗС країн НАТО обговорять питання безпеки, включно з нарощуванням інвестицій в оборону союзників і припиненням російсько-української війни.

"В очікуванні саміту НАТО в Гаазі в червні цього року секретар просуватиме програму президента Трампа щодо забезпечення того, щоб наші союзники вносили свою справедливу частку в зміцнення і підвищення ефективності НАТО", — йдеться в заяві.

Путін запропонував переговори в Стамбулі

Раніше, 11 травня, президент РФ Володимир Путін заявив про готовність почати прямі переговори з Україною. За його словами, зустріч делегацій може відбутися в Стамбулі вже в четвер 15 травня.

Президент США Дональд Трамп назвав "потенційно великим" день, коли Путін погодився на переговори з Україною в Стамбулі. Він наголосив, що США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі.

Зі свого боку глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що дотримання повноцінного режиму припинення вогню може закласти фундамент для початку переговорів із РФ. Він заявив, що РФ не повинна "маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну".