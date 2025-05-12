"Готові до прямих перемовин із Путіним": Зеленський поговорив з Ердоганом, деталі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом, під час якої обговорили ймовірні перемовини з РФ щодо закінчення війни.

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Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі ввечері 12 травня.

За словами Зеленського, під час розмови вони обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни.

"Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню", — зазначив український лідер.

Володимир Зеленський додав, що також потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. Тим часом Україна готова до прямих перемовин з російською стороною, а саме президентом РФ Володимиром Путіним.

"Також потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою. Домовилися з Президентом Ердоганом про подальшу спільну роботу заради того, щоб мир був", — додав глава держави.

Зустріч Зеленського з Путіним

Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним у Стамбулі, якщо РФ погодиться на припинення вогню з 12 травня.

Тим часом президент США Дональд Трамп зі свого боку закликає Україну негайно погодитися на переговори з Росією в Стамбулі 15 травня і не чекати припинення вогню.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 12 травня поговорив з Папою Римським Левом XIV. Новий понтифік дізнався про українську пропозицію 30-денного перемир'я. Зокрема, Папа згадав про українських дітей, яких викрали росіяни.

Також Фокус писав про те, що, за словами нардепа Олексія Гончаренка, у 2022-2024 роках Україна та Росія проводили таємні прямі переговори. Зустрічі проходили на Аравійському півострові.