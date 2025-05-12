Зеленський поговорив з Папою Римським Левом XIV: що понтифік вперше сказав про війну

Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з Папою Римським Левом XIV, який кількома годинами раніше виступив з промовою Regina Coeli й говорив про Третю світову війну. Новий понтифік дізнався про українську пропозицію 30-денного перемир'я. Папа згадав про українських дітей, яких викрала Російська Федерація.

Related video

Про деталі розмови з Папою Римським і про його ставлення до війни Зеленський написав у соцмережі X (Twitter).

Інформація про спілкування з Левом XIV з'явилась у мережі близько 12 год 12 травня. Президент України написав, що мав з понтифіком "теплу та справді предметну розмову". Голова держави торкнувся трьох тем. По-перше, посадовець попросив сприяння Ватикану у поверненні українських дітей та військовополонених. По-друге, розповів про пропозицію безумовного та всеосяжного 30-денного перемир'я, на яку очікують відповіді РФ. По-третє, запросив Папу Римського відвідати Україну.

"Україна хоче закінчити цю війну й робить усе заради цього. Очікуємо на відповідні кроки з боку Росії. Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей", — навів президент фрагмент розмови.

Зеленський також зауважив, що очікує нових контактів та сподівається на особисту зустріч.

Папа Римський та війна - деталі розмови з Зеленським 12 травня Фото: Скриншот

Папа Римський та війна — деталі

Про коментар Папи Римського про війну та розмову з Зеленським написало медіа Ватикану Vatican News. Медіа переповіло зміст розмови й зауважило, що дзвінок відбувся після меси Regina Coeli, яка пролунала 11 травня. Під час проповіді новий понтифік висловився щодо найбільших воєн, які його турбують: серед них — і про російсько-українську. На його думку, зараз відбувається третя світова війна, розділена на кілька частин. Лев XIV заявив, що страждає через українців і сподівається на повернення додому дітей та полонених.

"Я несу у своєму серці страждання любого українського народу. Нехай усі в'язні будуть звільнені, а діти повернуться до своїх родин", — сказав понтифік, закликавши до тривалого та справедливого миру.

Зазначимо, ім'я нового Папи Римського оголосили 8 травня: про це повідомили кардинали після кількаденної наради у Сикстинській капелі у Ватикані. Фокус зібрав інформацію про нового понтифіка, який до обрання мав ім'я Роберт Прево. Під час розмови з журналістами у 2023 році священник, який саме був єпископом в Перу, заявив, що події в Україні — це імперіалістична війна РФ проти українців, написало медіа The Wall Street Journal.

Нагадуємо, під час першого звернення до кардиналів Лев XIV розповів, чому він обрав ім'я Лев та як це пов'язано зі штучним інтелектом.