Названо ім'я Нового Папи Римського: ним став Роберт Прево зі США (фото, відео)

Новим Папою Римським став 69-річний Роберт Френсіс Прево, кардинал зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV.

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Глава вищого суду Католицької церкви, Кардинал Домінік Мамберті, вийшов на знаменитий балкон собору Святого Петра і виголосив ім'я нового Папи Римського. Трансляція події велася онлайн із Ватикану.

Роберт Френсіс Прево стак першим американським Папою в історії Католицької церкви

Кардинал Прево зі США обраний новим Папою Римським, він прийняв ім'я Лев XIV і стане першим американським Папою в історії церкви.

Протягом кількох хвилин після оголошення Роберт Прево з'явився на балконі собору Святого Петра і привітав тисячі вірян, які зібралися на площі Святого Петра.

Кого обрали Папою Римським: що відомо про Роберта Прево

Роберт Френсіс Прево народився в Чикаго і багато років служив місіонером у Перу. У 2023 році Франциск зробив його кардиналом і призначив главою єпархії, що відповідає за вибір нових єпископів.

Фото: З відкритих джерел

Новий Папа Римський сходиться в поглядах із Франциском у питаннях про навколишнє середовище, допомогу бідним і мігрантам. У 2024 році він сказав: "Єпископ не повинен бути маленьким принцом, який сидить у своєму королівстві", повідомляє канал Sky News.

Він також підтримав позицію про дозвіл розлученим католикам, які розлучилися і повторно одружилися, приймати Святе Причастя.

Напередодні конклаву Роберта Прево висували як "компромісного кандидата" на папський престол.

Фокус докладно розповідав усе, що відомо про головних кандидатів на пост нового глави Католицької Церкви. Для обрання нового Папи Римського щодня проводять до чотирьох турів голосування.

Також Фокус з'ясовував, хто з кардиналів на посаду Папи Римського допомагав повертати українських дітей з російської окупації.