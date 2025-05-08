Названо имя Нового Папы Римского: им стал Роберт Прево из США (фото, видео)

Новым Папой Римским стал 69-летний Роберт Фрэнсис Прево, кардинал из США. Он принял имя Лев XIV.

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Глава высшего суда Католической церкви, Кардинал Доминик Мамберти, вышел на знаменитый балкон собора Святого Петра и произнес имя нового Папы Римского. Трансляция события велась онлайн из Ватикана.

Роберт Фрэнсис Прево стаk первым американским Папой в истории Католической церкви

Кардинал Прево из США избран новым Папой Римским, он принял имя Лев XIV и станет первым американским Папой в истории церкви.

В течение нескольких минут после объявления Роберт Прево появился на балконе собора Святого Петра и поприветствовал тысячи верующих, собравшихся на площади Святого Петра.

Кого избрали Папой Римским: что известно о Роберте Прево

Роберт Фрэнсис Прево родился в Чикаго и много лет служил миссионером в Перу. В 2023 году Франциск сделал его кардиналом и назначил главой епархии, отвечающей за выбор новых епископов.

Фото: Из открытых источников

Новый Папа Римский cходится во взглядах с Франциском в вопросах об окружающей среде, помощи бедным и мигрантам. В 2024 году он сказал: "Епископ не должен быть маленьким принцем, сидящим в своем королевстве", сообщает канал Sky News.

Он также поддержал позицию о разрешении разведенным и повторно вступившим в брак католикам принимать Святое Причастие.

В преддверии конклава Роберта Прево выдвигали в качестве "компромиссного кандидата" на папский престол.

Фокус подробно рассказывал все, что известно о главных кандидатах на пост нового главы Католической Церкви. Для избрания нового Папы Римского каждый день проводят до четырех туров голосования.

Также Фокус выяснял, кто из кардиналов на должность Папы Римского помогал возвращать украинских детей из российской оккупации.