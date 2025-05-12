Зеленский поговорил с Папой Римским Львом XIV: что понтифик впервые сказал о войне

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Папой Римским Львом XIV, который несколькими часами ранее выступил с речью Regina Coeli и говорил о Третьей мировой войне. Новый понтифик узнал об украинском предложении 30-дневного перемирия. Папа вспомнил об украинских детях, которых похитила Российская Федерация.

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О деталях разговора с Папой Римским и о его отношении к войне Зеленский написал в соцсети X (Twitter).

Информация об общении со Львом XIV появилась в сети около 12 часов 12 мая. Президент Украины написал, что имел с понтификом "теплый и действительно предметный разговор". Глава государства коснулся трех тем. Во-первых, глава государства попросил содействия Ватикана в возвращении украинских детей и военнопленных. Во-вторых, рассказал о предложении безусловного и всеобъемлющего 30-дневного перемирия, на которое ожидают ответа РФ. В-третьих, пригласил Папу Римского посетить Украину.

"Украина хочет закончить эту войну и делает все ради этого. Ожидаем соответствующих шагов со стороны России. Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей", — привел президент фрагмент разговора.

Зеленский также отметил, что ожидает новых контактов и надеется на личную встречу.

Папа Римский и война — детали разговора с Зеленским 12 мая Фото: Скриншот

Папа Римский и война — детали

О комментарии Папы Римского о войне и разговоре с Зеленским написало медиа Ватикана Vatican News. Медиа пересказало содержание разговора и отметило, что звонок состоялся после мессы Regina Coeli, которая прозвучала 11 мая. Во время проповеди новый понтифик высказался о самых больших войнах, которые его беспокоят: среди них — и о российско-украинской. По его мнению, сейчас происходит третья мировая война, разделенная на несколько частей. Лев XIV заявил, что страдает из-за украинцев и надеется на возвращение домой детей и пленных.

"Я несу в своем сердце страдания украинского народа. Пусть все заключенные будут освобождены, а дети вернутся в свои семьи", — сказал понтифик, призвав к длительному и справедливому миру.

Отметим, имя нового Папы Римского объявили 8 мая: об этом сообщили кардиналы после многодневного совещания в Сикстинской капелле в Ватикане. Фокус собрал информацию о новом понтифике, который до избрания носил имя Роберт Прево. Во время разговора с журналистами в 2023 году священник, который тогда был епископом в Перу, заявил, что события в Украине — это империалистическая война РФ против украинцев, написало медиа The Wall Street Journal.

Напоминаем, во время первого обращения к кардиналам Лев XIV рассказал, почему он выбрал имя Лев и как это связано с искусственным интеллектом.