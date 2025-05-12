Україна та Росія неодноразово проводили прямі таємні переговори, – Гончаренко

Протягом 2022-2024 років Україна та Росія проводили таємні прямі переговори. Зустрічі проходили на Аравійському півострові.

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Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

"Відкрию для багатьох таємницю, до якої ви, можливо, ще не готові: Україна вже вела прямі переговори з Росією. Не один, не два і навіть не три рази. Це було і в 2022-му. І в 2023-му. І навіть у 2024-му", — йдеться у повідомленні.

Гончаренко зазначив, що делегації були на високому рівні, а зустрічі відбувались таємно на Аравійському півострові.

"Тож коли зараз хтось почне кричати про "неможливість" прямих переговорів — просто знайте: вони вже були. І не один раз. Чому вони провалилися? Колись розповім. Але не зараз. З очевидних причин", — додав нардеп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним у Стамбулі, якщо РФ погодиться на припинення вогню з 12 травня.

Дональд Трамп зі свого боку закликає Україну негайно погодитися на переговори з Росією в Стамбулі 15 травня і не чекати припинення вогню.

Фокус також писав, що прямі переговори Росії з Україною, запропоновані Путіним, — черговий "розводняк" з його боку, упевнений аналітик Олександр Кочетков. Путін не піде на реальні мирні переговори, поки в нього є гроші на продовження війни і його війська продовжують повзучий наступ.

Зокрема, голова Офісу президента Андрій Єрмак впевнений, що переговори мають відбутись лише після припинення вогню, інакше Росія "буде водити всіх за ніс".