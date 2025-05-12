Голова ОП сказав, чи готова Україна вести переговори з кимось ще, крім Путіна

Україна та її партнери мають спільний підхід: вони хочуть, щоб спочатку було припинення вогню, а потім переговори, бо інакше Росія намагатиметься використовувати діалог для того, щоб "водити всіх за ніс". Зокрема, немає значення, з ким з російської сторони вести переговори — все зав’язано на Путіні.

Related video

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна.

"Що такий формат означає для України (ред.: переговори без припинення вогню) — прекрасно відомо. Ми це вже проходили. Але тут є інший бік: що такий формат означатиме для США і Європи. Насамперед, для регіональної безпеки", — сказав Єрмак.

За його словами, Росія намагатиметься вийти з-під санкцій, використовуючи переговорний процес як прикриття, а цей формат зумовлений "очевидним прагненням водити всіх за ніс".

"Чи хочуть у Вашингтоні, щоб Америку водили за ніс? Чи хочуть цього європейці? Безумовно ні. Тому в нас із партнерами підхід спільний: спочатку ceasefire – потім переговори. Це підтверджують і всі останні заяви по обидва боки Атлантики", — запевнив голова ОП.

На питання, чи говоритиме Україна з кимось ще з російської сторони, крім Путіна, Єрмак відповів:

"А вам відомо, хто ще в Росії ухвалює рішення такого рівня і здатний забезпечити їх виконання? Зрозуміло, він делегуватиме технічні та підготовчі етапи – але ми розуміємо, на кого в підсумку все зав'язано", — сказав Єрмак.

Він нагадав, що Україна понад усе прагне справедливого і міцного миру, і готова до будь-яких форматів переговорів.

"Якщо Росія справді готова до переговорів, необхідно прийняти пропозиції США та європейських партнерів про всеосяжне 30-денне припинення вогню. Цю позицію чітко позначено, і ми неодноразово озвучували її в спілкуванні з партнерами. Якщо Кремль дійсно зацікавлений у мирі – він знає, що потрібно робити. Україна – за мир, але не за його імітацію", — підкреслив глава Офісу президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним у Стамбулі, якщо РФ погодиться на припинення вогню з 12 травня.

Дональд Трамп зі свого боку закликає Україну негайно погодитися на переговори з Росією в Стамбулі 15 травня і не чекати припинення вогню.

Фокус також писав, що прямі переговори Росії з Україною, запропоновані Путіним, — черговий "розводняк" з його боку, упевнений аналітик Олександр Кочетков. Путін не піде на реальні мирні переговори, поки в нього є гроші на продовження війни і його війська продовжують повзучий наступ.