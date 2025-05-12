Глава ОП сказал, готова ли Украина вести переговоры с кем-то еще, кроме Путина

Украина и ее партнеры имеют общий подход: они хотят, чтобы сначала было прекращение огня, а потом переговоры, иначе Россия будет пытаться использовать диалог для того, чтобы "водить всех за нос". В частности, не имеет значения, с кем с российской стороны вести переговоры — все завязано на Путине.

Related video

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.

"Что такой формат означает для Украины (ред.: переговоры без прекращения огня) — прекрасно известно. Мы это уже проходили. Но здесь есть другая сторона: что такой формат будет означать для США и Европы. Прежде всего, для региональной безопасности", — сказал Ермак.

По его словам, Россия будет пытаться выйти из-под санкций, используя переговорный процесс как прикрытие, а этот формат обусловлен "очевидным стремлением водить всех за нос".

"Хотят ли в Вашингтоне, чтобы Америку водили за нос? Хотят ли этого европейцы? Безусловно нет. Поэтому у нас с партнерами подход общий: сначала ceasefire — потом переговоры. Это подтверждают и все последние заявления по обе стороны Атлантики", — заверил глава ОП.

На вопрос, будет ли говорить Украина с кем-то еще с российской стороны, кроме Путина, Ермак ответил:

"А вам известно, кто еще в России принимает решения такого уровня и способен обеспечить их выполнение? Разумеется, он будет делегировать технические и подготовительные этапы — но мы понимаем, на кого в итоге все завязано", — сказал Ермак.

Он напомнил, что Украина больше всего стремится к справедливому и прочному миру, и готова к любым форматам переговоров.

"Если Россия действительно готова к переговорам, необходимо принять предложения США и европейских партнеров о всеобъемлющем 30-дневном прекращении огня. Эта позиция четко обозначена, и мы неоднократно озвучивали ее в общении с партнерами. Если Кремль действительно заинтересован в мире — он знает, что нужно делать. Украина — за мир, но не за его имитацию", — подчеркнул глава Офиса президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле, если РФ согласится на прекращение огня с 12 мая.

Дональд Трамп со своей стороны призывает Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле 15 мая и не ждать прекращения огня.

Фокус также писал, что прямые переговоры России с Украиной, предложенные Путиным, — очередной "разводняк" с его стороны, уверен аналитик Александр Кочетков. Путин не пойдет на реальные мирные переговоры, пока у него есть деньги на продолжение войны и его войска продолжают ползучее наступление.