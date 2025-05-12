Мирный "разводняк": что на уме у Путина и на что он провоцирует Украину

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ОЧЕРЕДНОЙ МИРНЫЙ "РАЗВОДНЯК"

Кремлевский фюрерок предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. А Д. Трамп приветствовал это как весомый шаг к миру — видимо, перед сном не разобрался с заявлением.

Готовность Украин пойти на такие переговоры будет подана пропагандистами недоимперии как то, что они нагнули весь мир. Потому что Украина и Европа при поддержке США предлагали сначала безусловное прекращение огня, а затем переговоры. И под этот очередной "стамбульский разводняк" Украине надо будет отменить запрет на подобные прямые контакты с агрессором, что, безусловно, в Москве тоже будут подавать как свою принципиальную победу.

Но что мы получим от переговоров? Кремль в очередной раз будет требовать признать Крым российским, а также отдать ему четыре украинские области. Может, еще и Николаевскую с Одесской потребуют — чтобы переговоры точно провалились, а Украину можно было обвинить в неуступчивости.

После того, как Путину удалось беспрепятственно провести шабаш победобесия, он будет наглеть — это криминальная логика, в которой он функционирует.

Путин не пойдет на реальные мирные переговоры, пока у него есть деньги на продолжение войны и его войска продолжают ползучее наступление. В Украине и Европе это понимают. В Китае понимают и поддерживают. Когда в себя придут США, неизвестно никому.

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