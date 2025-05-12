Украина и Россия неоднократно проводили прямые тайные переговоры, — Гончаренко

В течение 2022-2024 годов Украина и Россия проводили тайные прямые переговоры. Встречи проходили на Аравийском полуострове.

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Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Открою для многих тайну, к которой вы, возможно, еще не готовы: Украина уже вела прямые переговоры с Россией. Не один, не два и даже не три раза. Это было и в 2022-м. И в 2023-м. И даже в 2024-м", — говорится в сообщении.

Гончаренко отметил, что делегации были на высоком уровне, а встречи происходили тайно на Аравийском полуострове.

"Поэтому когда сейчас кто-то начнет кричать о "невозможности" прямых переговоров — просто знайте: они уже были. И не один раз. Почему они провалились? Когда-нибудь расскажу, но не сейчас. По очевидным причинам", — добавил нардеп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле, если РФ согласится на прекращение огня с 12 мая.

Дональд Трамп со своей стороны призывает Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле 15 мая и не ждать прекращения огня.

Фокус также писал, что прямые переговоры России с Украиной, предложенные Путиным, — очередной "разводняк" с его стороны, уверен аналитик Александр Кочетков. Путин не пойдет на реальные мирные переговоры, пока у него есть деньги на продолжение войны и его войска продолжают ползучее наступление.

В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что переговоры должны состояться только после прекращения огня, иначе Россия "будет водить всех за нос".