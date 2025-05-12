"Готовы к прямым переговорам с Путиным": Зеленский поговорил с Эрдоганом, детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, во время которого обсудили возможные переговоры с РФ об окончании войны.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале вечером 12 мая.

По словам Зеленского, во время разговора они обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны.

"Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии. Все равно видим необходимость прекращения огня", — отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский добавил, что также нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Тем временем Украина готова к прямым переговорам с российской стороной, а именно президентом РФ Владимиром Путиным.

"Также нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой. Договорились с Президентом Эрдоганом о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы мир был", — добавил глава государства.

Встреча Зеленского с Путиным

Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле, если РФ согласится на прекращение огня с 12 мая.

Тем временем президент США Дональд Трамп со своей стороны призывает Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле 15 мая и не ждать прекращения огня.

Напомним, Владимир Зеленский 12 мая поговорил с Папой Римским Львом XIV. Новый понтифик узнал об украинском предложении 30-дневного перемирия. В частности, Папа вспомнил об украинских детях, которых похитили россияне.

Также Фокус писал о том, что, по словам нардепа Алексея Гончаренко, в 2022-2024 годах Украина и Россия проводили тайные прямые переговоры. Встречи проходили на Аравийском полуострове.