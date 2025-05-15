Переговоры о мире в Стамбуле: смогут ли договориться делегации без Зеленского и Путина

Анонсированная на утро-обед 15 мая встреча в Стамбуле украинской и российской делегаций не состоялась, однако представители Киева и Москвы находятся в Турции и переговоры могут начаться в любой момент. Итак, реалистично ли в рамках прямого контакта Украины и РФ достичь режима 30-дневного прекращения огня, а затем открыть путь к широкому мирному урегулированию, выяснял Фокус.

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В ночь на четверг, 15 мая Владимир Путин, фактически отвергнув предложение Владимира Зеленского о встрече на самом высоком — президентском уровне в Стамбуле, утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции, главой которой стал его помощник Владимир Мединский.

Кто вошел в состав российской делегации в Стамбуле

Мединский уже возглавлял российскую делегацию на встречах между Киевом и Москвой в 2022 году. Тогда, напомним, состоялось два переговорных раунда (28 февраля и 3 марта) после безрезультатного завершения которых Мединский заявил, что украинская сторона "к счастью, не получила тех результатов, на которые рассчитывала".

Кроме Мединского в состав российской делегации вошел заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, который считается дипломатическим ястребом и в росМИД курирует направление взаимоотношений со странами СНГ. Между тем, по неофициальной информации он отвечает за информационно-культурную "интеграцию" оккупированных РФ украинских территорий в российское просветительское пространство.

Еще одним членом рос делегации в Стамбуле стал заместитель министра обороны РФ, генерал Александр Фомин, который в МО РФ курирует международное военное сотрудничество и контракты на поставку оружия. В 2022 году Фомин также входил в состав российской делегации, которая вела переговоры с Украиной. Именно он более трех лет назад заявлял, что Россия в качестве "жеста доброй воли" отступает из Черниговской и Киевской областей.

Членом официальной делегации РФ стал также начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, которого росСМИ называют куратором самых секретных задач Путина, в частности за пределами РФ.

Как и почему Киев отреагировал на стамбульскую тактику Кремля

Несмотря на отказ Путина принять непосредственное участие в мирных переговорах в Турции, в Анкару таки прибыл украинский президент, который сначала назвал делегацию РФ "бутафорской", но после многочасовых переговоров с президентом Турции включил представителям Украины зеленый свет для переговоров с россиянами. В частности, Владимир Зеленский отметил, что делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым отправится из Анкары в Стамбул, чтобы встретиться с российской стороной. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что состав российской делегации в Стамбуле свидетельствует о "несерьезном отношении" Кремля к переговорам, "поскольку там нет никого, кто на самом деле принимает решения в РФ".

Зеленский решил отправить делегацию для переговоров с РФ несмотря на отсутствие Путина Фото: Офис президента

"Тем не менее, несмотря на достаточно низкий уровень российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, высокого уровня делегации Турции и президента Эрдогана — и все же желание попробовать достичь хотя бы первых шагов по деэскалации и прекращению огня — я решил отправить в Стамбул нашу делегацию. Относительно адженды, мандат номер один у них будет прекращение огня", — акцентировал Зеленский. Выразив сомнение в продуктивных результатах переговоров, президент признался в надеждах, что россияне "продемонстрируют хоть что-то".

Какие обстоятельства будут диктовать тактику Путина на мирных переговорах в Стамбуле

Путин в рамках стамбульских переговоров действительно может пойти на прекращение огня, отмечает в разговоре с Фокусом политолог Олег Постернак. Однако, добавляет эксперт, проблема заключается в том, что, соглашаясь на прекращение огня, РФ может "спокойно" продолжать локальные столкновения, штурмы и ракетно-пушечные обстрелы украинских городов и сел.

"Путин может преподнести Трампу подарок в виде согласия на 30-дневное прекращение огня, предоставив таким образом возможность снять жирные пиар-вершки, впрочем вряд ли он будет придерживаться этого де-факто. Однако сейчас даже этого Путин не делает — он продает не прекращение огня, а лишь согласие на переговорные контакты, требуя взамен жирные уступки со стороны Украины. Иными словами Путин хочет, чтобы украинская делегация в Стамбуле согласовала и приняла параметры будущего соглашения, то есть, зафиксировала свое желание не отвоевывать оккупированные территории, отказалась от вступления в НАТО и тому подобное. Для Украины такая схема является априори неприемлемой, но Путин упорно пробивает ее через свой дикий максимализм, который, откровенно говоря, просто поражает своей бескомпромиссностью, неуступчивостью и агрессивным настроем", — отмечает политолог.

По мнению Олега Постернака, сам факт назначения Мединского на должность главы российской делегации для переговоров в Стамбуле является "откровенно красноречивым моментом, который указывает на то, что россияне будут выламывать руки украинцам по максимуму".

При этом эксперт обращает особое внимание на сигналы для РФ от Бразилии и Китая о необходимости прекращения огня. "Бразильско-китайские звоночки не дают пространства Путину, который позволял бы нагло и откровенно избегать мирных переговоров. Но больше всего Путин ползает перед Трампом, пытаясь продемонстрировать, что, мол, Россия не является единственным препятствием, хотя на самом деле на все 101% именно так оно и есть. В то же время Украина, которая постоянно демонстрирует готовность к компромиссам, вынуждена вести себя максимально осторожно, чтобы опять же в глазах Трампа Зеленский не выглядел человеком, разваливающим всю его мирно-посредническую конструкцию. Ну, а Путин пока испытывает нервную систему Трампа и пока испытывает довольно удачно. Теперь стоит дождаться реакции Трампа после того, как состоится наконец встреча украинской и российской делегаций, если она вообще состоится", — подытожил Олег Постернак, добавив, что именно от этого будет зависеть дальнейшая тактика Москвы.

Действительно ли стамбульский процесс обречен на скорое фиаско

В то же время политолог Олег Саакян в разговоре с Фокусом акцентировал: "По моему убеждению, Стамбул 2.0 является беспросветным болотом, которое Украина, к сожалению, в силу большого количества разноплановых причин, вынуждена проходить, демонстрируя свою реальную приверженность завершению российско-украинской войны. Этот наш "болотный маршрут" важен с той точки зрения, чтобы в очередной раз показывать всему цивилизованному миру не конструктивность России. И хотя на самом деле это уже выглядит карикатурно, что Украине снова и снова приходится подсвечивать вполне очевидное, но неготовность Трампа ссориться с Путиным заставляет нас придерживаться именно такой дипломатической линии".

Трамп не хочет ссориться с Путиным, считают эксперты Фото: Council on Foreign Relations

Эксперт не видит перспектив ни завершения российско-украинской войны в рамках нового стамбульского формата, ни даже прекращения огня на 30 дней: "Ключевая проблема, если не сказать беда, заключается в неготовности президента США жестко действовать в отношении России, которая хитро оставляет хоть какое-то окно для трамповских иллюзий. Поэтому Путин будет и в дальнейшем жонглировать главой Белого дома, максимально лавируя, но при этом не будет идти на реальные уступки".

Олег Саакян прогнозирует, что Путин в рамках стамбульских переговоров "будет нарезать салями тонкими ломтиками", приправляя процесс ранее апробированными "специями" Минских переговоров. "В Турции мы сейчас видим старые трюки Минска-1, Минска-2. То есть, абсолютно ничего нового, кроме того, что ситуация повторяется в условиях Трампа, который не готов действовать жестко в отношении РФ с одной стороны и Европы, которая хочет и готова, но не желает при этом бить горшки с Трампом — с другой. Такой вот замкнутый круг".

Отвечая на уточняющий вопрос Фокуса о том, когда и при каких обстоятельствах этот замкнутый круг может быть разорван, Олег Саакян отметил следующее: "Я думаю, что достаточно скоро мы станем свидетелями полного фиаско так называемого мирного процесса, который усилиями Трампа продолжается уже более полугода и уже сыграл деструктивную для Украины роль, позволив РФ накопить силы и ресурсы для летне-осенней наступательной кампании. Сейчас Кремль будет тянуть переговорную резину столько, сколько у него будет получаться, но с пониманием того, что счет идет буквально на недели. То есть, стамбульский процесс и все что с ним связано завершится не через месяцы, а именно через недели. Но как бы там ни было, этот стамбульский процесс уже обеспечил для Украины поддержку Европы, которая, находясь между Путиным и Трампом, окончательно осознала, что находится в одной лодке с Украиной и, не желая тонуть, будет более решительной в поддержке нашего с вами государства, чем была все эти годы полномасштабной войны".

С другой стороны, добавил политолог, лимит "пряников для Путина" у Трампа уже исчерпывается, а затем вскоре мы можем стать свидетелями усиления поддержки Украины со стороны официального Вашингтона. "Даже эта усиленная поддержка будет ограничена и будет предоставляться не в том объеме, в котором мы хотели бы, но это также станет определенным ветром перемен, полезным для Украины", — резюмировал Олег Саакян.

Между тем глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что его переговорная группа обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями и настроена на "поиск возможных решений и точек соприкосновения для установления долгосрочного мира", однако перед этим необходимо устранить базовые "первопричины конфликта".